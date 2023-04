‘VOŽNJOM MI JE OŠTEĆIVAO PARKIRANI AUTO!’ Samo sreća spasila dječaka, čekao ga je da naiđe kako bi mu napakostio: ‘Bio sam uplašen, boljelo me je, a nisam vozio brzo’

Autor: Dnevno.hr

Muškarac (33) proglašen je krivim te je osuđen jer je malodobnog dječaka (15) namjerno gurnuo s motocikla dok je prolazio pokraj njegove kuće.

Nesretni je dječak pritom pao i zadobio brojne ozljede, a muškarac je uhićen te je 11 dana proveo u istražnom zatvoru.

Sada je pravomoćno osuđen na šest mjeseci uvjetnog zatvora, piše Danica.





‘U trenutku kad je prolazio motorom pored njega, objema rukama ga je gurnuo’

Naime, prema presudi, on je u srpnju u 20:30 u Gornjoj Stubici gurnuo dječaka koji je vozio motor Nitro Motors Dirt Cross 250 CC off road te se lokalnom cestom približavao čovjekovoj obiteljskoj kući i dvorištu.

“Vidjevši ga, izašao je iz dvorišta na ulicu i čekao da naiđe u njegovu blizinu i u trenutku kad je prolazio motorom pored njega, objema rukama ga je gurnuo u desnu bočnu stranu tijela. U nastavku vožnje maloljetnik je potom udario u betonsku škarpu pored ceste i zajedno s motorom se srušio na tlo.

Prema nalazu vještaka, dječak je zadobio ozljede u vidu oguljotine desne podlaktice (unutarnja strana), oguljotine palca, trećeg i četvrtog prsta desne šake, oguljotine lijevog lakta, kontuzijski areal uz oguljotine kože desnog koljena”, stoji u presudi.

‘Pao sam i udario glavom o nešto betonsko’

Dječak je na sudu svjedočio kako ga je muškarac gurnuo dok je prolazio kraj njegova dvorišta.

“Pao sam i udario glavom o nešto betonsko, pao sam na pod te je motor bio na meni. Sve sam ispričao majci, išli smo na hitnu, imao sam veliku ranu na koljenu. Bio sam uplašen, boljelo me je, a nisam vozio brzo”, naglasio je dječak.

Čovjek se na suđenju branio kako se dječak “više od mjesec dana vozio pored njegove kuće motorom koji nije za put, već vožnju kroz šumu”.









‘Radio sam noćne smjene i jako me smetalo’

“Ja sam u to vrijeme radio noćne smjene i to me je jako smetalo, nisam se mogao odmoriti i spavati. Upozorio sam ga da to ne čini i da ću mu dati i novce za benzin kako bi se vozio drugdje. Vožnjom mi je oštećivao i automobil koji je tu bio parkiran”, tvrdi.

Pravomoćno je osuđen za nanošenje tjelesnih ozljeda malodobnoj osobi.

Obitelj dječaka s imovinskopravnim zahtjevom za oštećeni motocikl i kacigu u iznosu od 5000 kuna upućena je u parnicu.