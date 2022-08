‘VOZILI SMO SE 10 SATI U POVRAĆOTINI’! Hrvati bijesni na ovog autoprijevoznika: ‘Policajac mi je držao pištolj pored glave. Jednoj djevojci je pozlilo’

Autor: Dnevno.hr

Flixbus je jedan od najpovoljnijih njemačkih autobusnih operatera koji vozi na međugradskim i međunarodnim linijama, a koji od 2016. godine posluje u Hrvatskoj. Iako je moguće kupiti karte po jeftinoj cijeni, riječ je o prijevozniku kojega prate loše kritike. Lavina negativnih komentara krenula je u jednoj Facebook grupi gdje su korisnici opisali što im se dogodilo vozeći ovim prijevoznikom.

“Na relaciji Pariz – Zagreb čovjek je povratio po meni, dečku i našim stvarima, a nakon toga smo se svi deset sati vozili u toj povraćotini”, požalila se na Facebooku Marta, jedna od putnica na toj Flixbus liniji i dodaje kako se taj isti muškarac potukao s drugim putnikom u autobusu, dok su vozači to samo promatrali, ali ga ipak nisu izbacili iz autobusa, piše Jutarnji list.

Na vožnji od Zagreba do Pariza ista putnica je svjedočila izbacivanju žene sa psom vodičem i cijele njene obitelji. Kaže kako je putnica imala dozvolu za psa, ali joj je vozač zabranio ulaz i odbrusio joj “Di ćeš s ćukom? Ma bježi.” zbog čega su ostali na zagrebačkom kolodvoru.





“Putovala sam iz Bratislave za Osijek. Vozač autobusa je na aerodromu u Budimpešti odlučio da ne ide dalje te me izbacio iz busa, bez objašnjenja i odgovora na moja pitanja”, tvrdi Branka koja kaže kako je vozač bio izrazito neugodan dok je pokušavala provjeriti nalazi li se možda u pogrešnom autobusu.

“Vozili smo se Flixbusom do Münchena. Klima je bila pokvarena tako da je cijelo vrijeme grijanje radilo na najjače. Svih 7 sati. Pakao. Stvarno nije bilo ni trunke zraka. Nikad više”, komentira Sara koja kaže da se vozači,unatoč starijim ljudima u autobusu kojima je moglo pozliti, nisu zaustavili više od jednom koliko je bilo i predviđeno.

Nesnosni smrad se širio autobusom

Danijeli je autobus kasnio dva sata, dok su putnici čekali na suncu i vrućini. Kada je konačno stigao, autobusom se širio nesnosni smrad.

” Ja sam mislila da neka riba smrdi, dok mi dijete nije reklo da je to miris mokraće. Wc im je očigledno bio pun, a po onoj vrućini je počeo isparavati. Četiri sata do Zagreba smo jedva izdržali, kaže Danijela. Po povratku s puta napisala je žalbu na koju nikada nije dobila odgovor.

Lucija je tijekom vožnje Njemačkom saznala da se nalazi u autobusu s izbjeglicama.

“Ušao je policajac i meni kraj glave držao pištolj. Na kraju su ostali na granici, a mi smo nastavili dalje bez njih”, kaže Lucija.









Valerija je Flixbusom putovala od Novog Sada do Ljubljane s presjedanjem u Sremskoj Mitrovici u poluraspadnutom autobusu.

“Ljudi su stajali na prolazu, vozili se preko Fruške gore kao krumpiri, s ventilacijom koja jedva radi. Jednoj djevojci je pozlilo. Trpao je majke s djecom koja su stajala. Svi smo jedva čekali presjedanje s mislima hoćemo li uopće doći do tamo”, prisjeća se Valerija.

“Nas je kad smo išli iz Zagreba za Vir iskrcalo u Zadru gdje je trebao doći drugi bus za Vir. Međutim, došao je neki mini-kombi s otvorenom prikolicom u koju su potrpali naše torbe. I tak smo se natrpani vozili do Vira”, prepričava Kristina svoje iskustvo putovanja Flixbusom.









Na upit odgovorili nakon 43 dana

Sanja je putovala od Knina do Zagreba 45 minuta duže od predviđenog trajanja, što je na kraju bio najmanji problem tog putovanja. Na Plitvicama je autobus pokupio petnaestero ljudi koji su karte kupili online. Zbog popunjenih mjesta, tih je petnaest putnika do Karlovca moralo stajati.

“Samo smo gledali kako će nam sjesti u krilo. Kad smo prigovorili vozaču da to tako ne može, da ne mogu oni stajati, samo nam je odgovorio da se slobodno žalimo, da on to jedva čeka. To je bio prvi put da idem Flixom, ali sigurno i posljednj”, zaključila je Sanja.

Jutarnji list je poslao upit Flixbusu, na što su oni odgovorili nakon 43 dana.

“U vezi s vašim zahtjevom, imajte na umu da se putnici uvijek trebaju pridržavati podataka navedenih na svojoj karti i nije moguće da se ukrcaju/iskrcaju iz autobusa na drugom mjestu koje nije navedeno na karti ulaznica. Ukoliko nije moguće kompletiranje linije, putnici se unaprijed obavještavaju o promjenama. Što se tiče vaše druge brige, imajte na umu da, ako putnik putuje sa životinjom službenicom, putnik nas mora kontaktirati putem e-pošte kako bismo registrirali životinju. Ako nije registriran, vozač autobusa ima pravo uskratiti ukrcaj”.