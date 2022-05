VOZAČIMA SANITETA PREKIPJELO! Odlučili su se za štrajk, Beroš im oštro uzvratio: ‘Nemam razumijevanja i tolerancije prema uskraćivanju zdravstvene skrbi’

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Vozači saniteta najavili su da su od ponedjeljka u štrajku. Kažu da će on trajati do donošenja uredbe kojom bi se na razini cijele države izjednačile njihove plaće koje se, ovisno o županiji, razlikuju i do 1500 kuna.

“Pokrećemo štrajk do potpisivanja uredbe kojom će biti izjednačeni koeficijenti”, rekao je sindikalni povjerenik Vladimir Markuš. Pozvao je ministra zdravstva Vilija Beroša da riješi nastali problem. U suprotnom, štrajk će trajati u osam županija u kojima je sanitet pod domovima zdravlja. To su: Karlovac, Krapinsko-zagorsku županiju, Slavonski Brod, Knin, Vukovar, Bjelovarsko-bilogorsku županiju, Novalju, Šibenik, Drniš, Požegu, Novu Gradišku. Svi pacijenti koji su prioritetni bit će prevoženi i za vrijeme štrajka.

Najavu štrajka komentirao je i ministar Beroš. “Svaki protest koji je u skladu sa zakonom je legitiman i demokratski način izražavanja stajališta i iskazivanja zahtjeva za rješenjem određenih otvorenih pitanja. S te strane podržavam najavljeni protest dijela vozača u sanitetskom prijevozu ako je zakonski utemeljen s obzirom na nužnost pružanja zdravstvenih usluga pacijentima. S druge strane, kao ministar zdravstva nemam razumijevanja i tolerancije prema uskraćivanju zdravstvene skrbi našim najranjivijim građanima, kojima je sanitetski prijevoz ključan u njihovom liječenju i zbrinjavanju”, kazao je Beroš.





Ministarstvo želi riješiti to pitanje

“O svim pitanjima treba konstruktivno razgovarati, što Ministarstvo čini te se usuglašava rješenje sa svim dionicima koji odlučuju o tom pitanju. Još prošle godine vlada, kao i Ministarstvo zdravstva, uspostavila je dijalog sa sindikatima i pokazala volju za rješavanjem tog pitanja te nema razloga za traženjem rješenja na ulici ili preko leđa naših pacijenata”, dodao je ministar zdravstva.

Stoga, kao ministar zdravstva, očekujem od domova zdravlja, kao i od vozača u sanitetskom prijevozu, da nastavljaju pružati kontinuiranu kvalitetnu zdravstvenu zaštitu kako bismo u konstruktivnom i mirnom ozračju pružili maksimum našim bolesnicima te zajedničkim naporima pronašli rješenje na dobrobit naših djelatnika”, poručio je Beroš.