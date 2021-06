VOZAČI, POLICIJA SPREMA KLOPKU: Nema više zafrkancije! Platit ćete masnu kaznu kao ovaj rekorder u promilima

Autor: N.K

Ravnateljstvo policije objavila je analizu prekršaja tijekom vikenda pri čemu su istaknuli rekordera sa 3,4 promila u krvi. Osim toga, donose i nekoliko savjeta za sve vozače kako bi bili što sigurniji u prometu. Ova akcija policija nastavit će se i dalje s obzirom na broj prekršitelja.

Policija je ovaj vikend pojačala svoje aktivnosti usmjerene na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja u koje spadaju alkoholiziranost vozača, vožnja nedopuštenim brzinama kretanja, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisna uporaba mobitela i prekršaji motociklista.

U akciji je sudjelovao maksimalno raspoložili broj policajaca, a korišten je i maksimalan broj uređaja i opreme za nadzor i kontrolu prometa.

U toj akciji koja je trajala od 11. 6. do 13.6. 2021. godine utvrđeno je ukupno 4.327 prekršaja od čega su 376 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, a najveća koncentracija alkohola u količini od 3,4 g/kg izmjerena je kod počinitelja na području PU požeško-slavonske.

1.796 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja, a najveće prekoračenje od 231 km/h izmjereno je na području PU vukovarsko – srijemske, a 584 prekršaja tiču se nekorištenja sigurnosnog pojasa. Tu je i 286 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom.

Analiza prekršaja

Najveći broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola utvrđen je na području PU splitsko-dalmatinske i to 90 prekršaja.

Rekorder po broju utvrđenih prekršaja prekomjerne brzine je PU zagrebačka sa 292 prekršaja.

Sigurnosni pojas najviše nisu koristili vozači na području PU zagrebačke, gdje su utvrđena 73 prekršaja, dok je najveći broj nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme vožnje utvrđen na području PU istarske i to 61 prekršaj.









Mladi su skupina koja najviše pije i vozi

Detaljnom analizom vidljivo je kako su najveći broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i to 97, počinili vozači starosti od 18 do 24 godine, kojima je najčešće izmjerena koncentracija alkohola bila do 0,5 g/kg, a najčešće izmjerena koncentracija tijekom ove akcije bila je od 0,51 do 1,00 g/kg.

U nadzoru prometa aktivnosti policije bile su posebice usmjerene prema počiniteljima najtežih prekršaja, prilikom čega je zatečeno 19 osoba koje su bile ponavljači teških prekršaja u prometu tzv. „recidivisti“, a koje su počinile 22 teška prekršaja, od kojih najviše:

nedopuštena koncentracija alkohola – 9 prekršaja,

upravljanje prije stjecanja prava – 5 prekršaja,









upravljanje dok je vozaču izrečena mjera zabrane upravljanja vozilom – 5 prekršaja,

upravljanje brzinom većom od dozvoljene – 2 prekršaja i

odbijanje utvrđivanje prisustva alkohola u organizmu – 1 prekršaj.

Iz tog razloga 11 vozača je zadržano u posebnim prostorijama do 12 sati, a protiv 10 vozača proveden je žurni prekršajni postupak gdje je predloženo određivanje maksimalnih kazni.

Četiri poginule osobe

Od 11. 6. do 13. 6.2021. godine, na prometnicama Republike Hrvatske dogodile su se 72 prometne nesreće s nastradalim osobama, u kojima su četiri osobe smrtno stradale, 16 ih je zadobilo teške tjelesne ozljede, a 81 osoba je lakše ozlijeđena.

Prema statističkim pokazateljima u prvih pet mjeseci 2021. godine, u prometnim nesrećama smrtno je stradala 91 osoba, što je za 3 osobe ili 3,4% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, u kojem je smrtno stradalo 88 osoba.

“Tragedija se dogodi u trenu”

S ciljem daljnjeg smanjenja stradavanja i podizanja razine sigurnosti, s poduzimanjem navedenih mjera u prometu se nastavlja.

“Ponovno pozivamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa jer prevelikim pouzdavanjem u svoje vozačke sposobnosti i mogućnosti svog vozila, tragedija se može desiti u trenu i obilježiti vas ili nekog drugog za cijeli život”, poručuju iz Ravnateljstva policije.

Savjeti sudionicima u prometu

Kako biste bili što sigurniji u prometu Ravnateljstvo policije donosi i nekoliko praktičnih savjeta.