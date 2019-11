VOZAČI, OPREZ! Ako planirate sjesti za volan, obavezno pročitajte: Neke ceste su zatvorene, a na nekima se odvija i posebna regulacija

Državna cesta DC1 Gračac-Knin otvorena je za sav promet.

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza “Očura” za sav promet do 20 sati zatvorena je državna cesta DC35 Lepoglava-Švaljkovec. Obilazak je lokalnim cestama.

Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje, a na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale (DC8) mogući su odroni. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče:

zbog uključivanja izvanrednog prijevoza u zoni čvora Zadar II kratkotrajno će se od 4. 11. do 30.11. do 15 minuta zaustavljati sav promet u smjeru Zagreba: od ponedjeljka do četvrtka od 14:30 do 15:30 sati, petkom i subotom od 15:30 do 16:30 sati, nedjeljom od 19:30 do 20:30 sati.

zbog radova između čvorova Ploče i Vrgorac u tunelu Šubir u oba smjera višekratno će se zaustaviti promet i to po pet (5) minuta u maksimalnom trajanju od 15 minuta po jednom zaustavljanju 13./14. 11.2019. god. od 22:00 do 05:00 sati u smjeru Dubrovnika te 14./15.11.2019. god. od 22:00 do 05:00 sati u smjeru Zagreba.

zbog izgradnje rotora u Svetoj Nedelji zatvoren je čvor Sveta Nedelja. Promet je preusmjeren na čvor Bobovica, a iz smjera Zagreba na izlazni krak čvora Jankomir za Rakitje/Kerestinec;

na zagrebačkoj obilaznici – između čvorova Kraljevečki Novaki/Ivanja Reka i Kosnica u oba smjera za vrijeme pojačanog prometa mogući su zastoji, zbog radova na mostu Sava.

Zagrebačka obilaznica – čvor Jankomir (A3):

zbog radova izvanrednog održavanja sanacije zapadnog mosta u čvoru Jankomir iz pravca autoceste A2 prema autocesti A3 u smjeru Lipovca promet se odvija samo jednim trakom te je zatvoren izlazni krak iz smjera Krapine (sa A2) prema gradu Zagrebu (Jankomiru) zbog čega je promet preusmjeren obilazno preko nadvožnjaka Rakitje. Predviđeno trajanje radova je do 20.12.2019. godine;

zona ispod zapadnog nadvožnjaka Jankomir, na glavnoj trasi autoceste A3 (u smjeru čvora Lučko i GP Bregana) – promet se u oba smjera vodi samo jednim trakom, uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Državna cesta DC1:

zbog radova na nadvožnjaku Začretje na dionici DC1 u mjestu Sveti Križ Začretje vozi se jednim trakom uz regulaciju semaforima, privremenu prometnu signalizaciju i ograničenje brzine 30 km/h.

Privremeno zatvaranje DC1 na dijelu od raskrižja državnih ceste DC1 i DC206 (ulaza u grad Krapinu) do mjesta Žutnica u vrijeme izvođenja završnih radova sanacije nadvožnjaka Žutnica. Obilazak: DC1–Krapina–DC206–nerazvrstane ceste NC 1.1-Žutnica-DC74-Đurmanec-DC1.

Od 1. studenoga do 31. ožujka sukladno članku 102. Zakona o sigurnosti prometa na cestama iz srpnja ove godine (NN 70/2019), na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla, pišu iz HAK-a.