Vozači Croatia busa PONOVNO NAPADAJU: Novi incident na relaciji Zagreb – Split

Autor: Mia Mitrović

Prije nepunih mjesec dana pisali smo o incidentima s vozačima kompanije Croatia Busa. U tekstu smo naveli da se incidenti događaju na mjesečnoj bazi, a vjerojatno i puno češće, no putnici koje neljubazni vozači prestraše prijetnjama, svoja neugodna iskustva uglavnom ne prijavljuju.

Ni mjesec dana nije prošlo otkako je kompanija Croata bus putnike četiri sata vozila po Istri s ugašenim zračnim jastucima, a ovih dana dogodio se novi incident. Ogorčena putnica putovala je s ocem na relaciji Zagreb – Split gdje se sukobila s vozačem te umalo, skupa s ocem koji je u trećoj životnoj dobi, bila izbačena narsed autoceste! Iskustvo je objavila na svojem Facebooku:

Za putovanje su, kaže, kupili povratne karte, a imali su i rezervacije.

“Rezervacija se dobije tako da dobiješ nekakav kupon koj je prikačen doli na kartu (onaj dio koji se otkine). Rezervacija se bez tog dijela ne može dobiti. U međuvremenu se tak kupon koji visi na jednoj niti negdi otkačija i pogubija, no rezervacija je i dalje tu za ovaj bus i misto na njoj, a ni na karti ne piše da se mora imati kupon. Bus krene, vozač krene gledati karte i kaže mi da stari nema taj kupon. Ja kažem dobro, imamo rezervaciju, koja se bez kupona ne može izdati, to znate, prikačena je na kartu, šta će vam kupon? Kaže lik pa ako dođe kontrola. Kažem gospodine, ako dođe kontrola onda ću mu ja objasniti, a kontrola se u 11 godina moje vožnje Zagreb -Split minimalno jednom mjesečno, nikada nije pojavila NIKAD”, napisala je ogorčena putnica.

Kada se usudila suprotstaviti samovolji vozača, krenuo je pakao. Vozač joj je rekao da mora kupiti novu kartu zbog kupona.

“Kakva nova karta? Ne vozim se u busu mukte, karta je plaćena. Nakon toga je rekao da će zvati šefa. Zove šefa i šef mu kaže da moram kuptit novu kartu. Ja mu kažem, dajte mi šefa na mobitel. Objasnim mu da imam i kartu i rezervaciju i da nigdje ne piše da moram imati i kupon. Čovik kaže oke. Ja kažem oke i poklopim. Šofer ponovno zove šefa i kaže šefu da jesam li ja to njemu poklopila i hoću li ja onda ipak kupiti kartu. Tu oni zaključe da ja moram kuptit kartu, a u međuvremenu se desetoro ljudi na njega dere da nas pusti na miru jer imamo i kartu i rezervaciju. On kaže ok, mi ćemo vas sada izbaciti van. STANE NA SRID AUTOCESTE I KAŽE IZLAZITE VANI!”, opisuje putnica na Facebooku svoje šokantno iskustvo.

‘Htio je zaraditi na još jednoj karti’

No, nije se pokolebala već je odlučila oduprijeti se nasilju i tiraniji vozača Croatia Busa, kojima je ovakvo ponašanje, očito, dio etike poslovanja:

“Ljudi u busu su se počeli derati na njega. Ja mu kažem, ne pada mi na pamet. Sad ću vam zvati policiju. nazovem policiju i kažem da nas šofer Croatia busa želi izbaciti van nasred autoceste. Žena me pita ime i prezime te koliko smo od Lučkog. Ja kažem da smo od Lučkog udaljeni 5 – 10 minuta. Ona kaže, nema problema, šaljemo patrolu! kažem vozaču, eto, sad će doći policija. U tom trenutku, vozač busa krene dalje voziti. ja popizdim i kažem ‘A JE LI? Sada kad dolazi policija ćete nas pustiti bez kupona i karte? kako ste sad krenuli dalje? Sada se možemo voziti? E, sada možemo čekati policiju. Vozač vozi. Kaže, kako sam drska i bahata. ja sam poklopila njegovom šefu slušalicu pa me tija izbacit. Zamisli, njegovom šefu. ja mu kažem da me njegov šef uopće ne zanima, ko je on, neki bog? I da šta sad idemo, meni se baš čeka policija”, piše Splićanka koja je na kraju policiji ipak javila da ne treba dolaziti pa je bus krenuo dalje.

Nakon toga je vozač rekao da će zvati kontrolu, ali na kraju ju, naravno, nije nazvao i sretno su stigli do Splita.

“Da nisan nazvala policiju, stari i ja bi sada bili na autocesti. nakon nekog vremena je šofer došao dao mene i pitao me da mu dam ti kartu bez kupona. Ne dam mu u ruke nego pročitam broj karte i on napiše novu. I da mi. Znači, ako je to napravija sad, mogao je napraviti odmah. Ne, prvo je tija zaradit na još jednoj karti. NIJE PROŠLO. Onda nas je tija izbaciti iz busa na srid autoceste. NIJE PROŠLO. Onda je nakon nekog vrimena doša i napisa mi neku novu kartu”, zaključila je putnica.

Poučak ove priče je da putnici koji dolaze u kontakt s evidentno neugodnim i bahatim vozačima Croatia busa, ni pod koju cijenu ne dopuste da ih zastraše svojim nasiljem. Ako do incidenta dođe, treba zvati policiju koja, skupa s institucijama ove države mora stati na kraj ovakvoj samovolji.

Upit u Croatiju bus ovoga puta nismo slali jer znamo da odgovor nećemo dobiti jer ga nismo dobili ni prošli put kada smo im slali upit radi incidenta u Istri. Croatia bus nije našla za shodno očitovati se ni o jednom incidentu koji se na njihovim vožnjama događaju redovno.

A evo i kronologije:

7. kolovoza 2015. – Vozač Croatia busa izbacio 12-godišnju djevojčicu nasred Jadranske magistrale jer je imala pogrešnu kartu. Navodno je dobio otkaz.

9. kolovoza 2015. – Kondukter Croatia busa oko Karlovca je ustanovio da japanska turistkinja nema ispravnu kartu za relaciju Zagreb – Plitvice iako joj je najprije rečeno da je karta dobra. Kada je odbila ponovno platiti već plaćenu kartu, vozač je zaustavio autobus na ugibalištu i izbacio Japanku.

24. travnja 2017. – Autobus Croatia busa na relaciji Zagreb – Rovinj iz nepoznatog razloga se zapalio i do temelja izgorio. Na sreću, nitko od putnika nije ozlijeđen.

4. kolovoza 2017. – Autobus Croatia busa ponovno se zapalio, ovoga puta na relaciji Hamburg – Zagreb. Nitko od putnika nije ozlijeđen.

10. rujna 2017. – Vozač Croatia busa je na relaciji Zadar – Knin oko podneva vozio putnike mrtav pijan. Skretao je u krivu traku pa su putnici vrištali i zvali policiju. Nakon dva kilometra bus je zaustavljen, a vozaču je izmjereno 3,16 promila zbog čega je u policiji zadržan na triježnjenju. U stanici je šakama napao policajca i prijetio mu smrću.

13. studenog 2017. – Autobus Croata busa sletjelo s ceste na putu prema Dubrovniku. U autobusu je bila i beba, no srećom nitko nije ozlijeđen.

17. prosinca 2017. – Vozač Croatia busa na cičoj zimi izbacio djevojku u Delnicama. Razlog? Kupila je kartu preko interneta.

4. siječnja. 2018. – U okolici Livna Croatijin autobus sletio je s ceste. Jedan putnik teže je ozlijeđen, ostali lakše.

13. svibnja 2018. – Vozač Croatia busa urlao je na stranu turistkinju jer ga nije razumjela da mora izaći u Skradinu pa ju je vozio do Splita i neljubazno iskrcao.

22. srpnja, 2018. – Croatia bus Poreč – Zagreb kasnio s dolaskom oko 1:45 jer su vozači zabunom ugasili zračne jastuke na stražnjoj osovini. Kada su se putnici požalili an neizdržive turbulencije, dobili su odgovor. ‘Nemate se što žaliti’.

*Ako imate sličnih iskustava, javite nam se na [email protected]