Vozač na kojeg je u Buzinu naletio Mercedes: ‘U medijima je dosta toga krivo napisano’

Autor: Dnevno.hr

Vozač BMW-a u kojega se Mercedesom zabio Jan Ehrlich (23) na parkiralištu Supernove u Buzinu još uvijek se oporavlja od nesreće. Ivan Marković u nedjelju je ispričalo što se dogodilo kobne večeri, a i otkrio tko se sve okuplja na tzv. car meetovima.

Mladić je za RTL rekao kako je te večeri drugi put bio na car meetu kako bi proslavio godišnjicu veze sa svojom djevojkom. Ehrlicha osobno ne poznaje.

“Ja sam najbolje od svih njih i prošao, ali ozljede su tu koje jesu”, rekao je Ivan pa ispričao kako je izgledao horor na parkiralištu.





Djevojka još uvijek u bolnici

“Trenutak je šokantan. Stojiš u autu, u tom si trenutku došao u taj prolaz, što nisam htio, igrom slučaja dođeš tamo, staneš, vidiš da ti dolazi auto iz kružnog toka i čekaš da prođe. Ja sam htio proći ravno, čekao sam prijatelja s kojim se nisam dugo vidio, dogovorili smo se naći tamo, ja tamo nisam često bio. U tom trenutku stajem, vidim da auto dolazi iz kružnog toka i rekao sam pričekat ću da prođe i u tom trenutku netko mi je došao do vrata i pitao me nešto za auto. Čujem škripanje guma i vidim samo automobil koji velikom brzinom dolazi u mene i to je sve čega se sjećam”, ispričao je Marković.

Djevojka koja je bila s njim u automobilu još uvijek je u bolnici, no uskoro bi trebala biti puštena na kućnu njegu. Automobil je pak još uvijek na policiji i pretpostavlja da je riječ o “totalki”.

‘Vjerojatno se htio dokazati’

Na pitanje smatra li da je Ehrlich htio ispasti frajer, odgovorio je da se “vjerojatno htio dokazati”.

“Ja ne želim ulaziti u to što je on namjeravao, to nije na meni da ja sudim. Napravio je pogrešku, nastradali smo svi koji smo bili tamo, tako da – odgovarat će”, rekao je.

Marković je otkrio i kako na ovakva okupljanja dolaze većinom ljubitelji automobila.

‘Slikaju se, tu nema divljanja’

“Prije svega da se druže, izmijene iskustva o automobilima, svatko ima nešto što voli. Svatko sređuje auto kako voli. Tu ulazi u raspravu da se organiziraju utrke, ne, to nije istina, istina je da možda ima ljudi koji žele ispasti frajeri”, tvrdi mladić.









Dodao je i da je u medijima dosta toga napisano pogrešno.

“Ako imaš skupocjeni automobil, dođeš tamo, slikaju se, tu nema divljanja. Nema nikakvih trka, za trke imaju staze i to je to”, poručio je za kraj.