‘VOLIO JE KUR*E, ALI I PUTINA!’ Otvoreno pitanje: ‘Bi li svijet bio bolje mjesto da Ameriku vodi satrap nakazne frizure umjesto da ga sveta Stormy tjera na sud?’

Autor: Anri Paravić/7dnevno

Kocka je bačena. Donald Trump sjedi na sudu, optužnica ima više od 30 točaka, pravovjerna Stormy Daniels upravo je jahala konja po imenu Redemption (“Iskupljenje”) kada je čula kako Dobro ipak pobjeđuje. Stormy je zavoljela konje još u djetinjstvu u Baton Rougeu, u Louisiani, dok je sanjarila o konjaničkoj, novinarskoj, čak i političkoj karijeri. No završila je kao striptizeta već sa 17 godina, da bi se potom našla u pornoindustriji. Iz nekog razloga, ti se filmovi zovu “filmovima za odrasle” premda su besadržajni, repetitivni i svode se na close-upove spolnih organa. Povijest američkih moćnika s prostitutkama traje još od puritanskog iskrcavanja na Novi kontinent. Dvostruki, trostruki, četverostruki moral ili jednostavno – manjak žena, koje od najranijih vesterna uporno srećemo samo u bordelima – nije se teško domisliti zašto su među američkim političarima i bogatašima raznih profila prostitutke toliko omiljene, zašto ih toliko uzbuđuju.

Riječi nježnosti

Gotovo je nemoguće nabrojiti guvernere, senatore, gradonačelnike, predsjednike koje neka kurva ne bi došla glave, ili ih barem ozbiljno poljuljala. Poznate su vam njihove plačljive ispovijedi pred kamerama u društvu supruga koje ih empatično drže za ruku i daju im podršku. Oralni seks nije seks. A ni seks ne mora biti seks ako je bez ljubavi, za lovu. Pa tako i odnos sa Stormy, čije je pravo ime Stephanie Clifford. U pornoindustriji dobila je brojna priznanja, pa se tako upisala i u više pornografskih “knjiga slavnih”. Pokušala je 2010. ući preko republikanske liste u lokalnu politiku, ali nije joj uspjelo. Navodno se 2006. srela s Trumpom na jezeru Tahoe u vrijeme golfskog turnira.

Njoj je bilo 27, njemu 60 i nedavno je dobio sina Barrona. Završili su na večeri, a potom u njegovu hotelskom apartmanu. Seks je bio kratak, nemaštovit i staromodan te je jedini sočni detalj bio da je dala budućem predsjedniku par udaraca po stražnjici novinama na čijoj je naslovnici bila njegova slika. Njegov je penis opisala kao “čudan”, osobito sam glavić koji je djelovao “poput otrovne gljive”, po svoj prilici u želji da priča postigne dodatnu autentičnost. Navodno su dosta razgovarali, čak i o njezinoj televizijskoj budućnosti, a Trump joj je rekao da je pametna i da ga podsjeća na njegovu kćer, Ivanku. Stormy je o tome napisala memoare, svoju “Potpunu istinu” koja je objavljena 2018. Navodno su se sreli još nekoliko puta, pa tako i na Trumpovoj “votka-zabavi” u Kaliforniji, kao i u njegovu uredu u New Yorku, te 2007. u njegovu bungalovu u Beverly Hillsu, u hotelu u Los Angelesu. Trump je uvijek spominjao da bi Stormy mogla uspjeti na televiziji, a ona je ponavljala kako tamo nema mjesta za pornoglumicu. Isto tako, više nije bilo seksa među njima, nego samo razgovori, poneka nježnost, više s Trumpove strane.





Pohotni senatori

Jednom su čak zajedno odgledali dokumentarac o morskim psima – od početka do kraja. Kad je Trump krenuo u predsjedničku utrku, Stormy je odlučila prodati njihovu priču novinama i tada počinju prijetnje, susreti s neprijateljski izgledajućim ljudima na parkiralištima te naposljetku sumnjiva isplata za šutnju preko sumnjivih tvrtki, zbog čega se Trumpu upravo sudi.

Navodno se prijetilo i magazinima koji su kontaktirali sa Stormy, i to od Trumpova odvjetnika, Michaela Cohena, kojem se također sudi. Najveću je prijetnju Stormy doživjela u Las Vegasu, gdje se upravo parkirala pred dvoranom za fitness. Nakon tog događaja dulje je vrijeme drhtala i nije mogla vježbati. Ukratko, Cohen je namirio Stormy kako bi negirala priču o svojim susretima s Trumpom, a slične je radnje poduzeo i s nekom Playboyevom zečicom, Karen McDougal. I ona je imala priču. Uoči samih izbora 2016., Stormy je preko Cohena navodno primila 130.000 dolara da “čkomi”, možda čak i više. Sve je to bilo preko tvrtke u vlasništvu druge tvrtke iz Delawarea. U tome i jest problem. Trump nije mirno izvadio iz novčanika za njega ne prevelike pare i tutnuo ih Stormy u ruku, nego je novac izvučen na protuzakonit način. Možda i od same predsjedničke kampanje. A Stormy je, navodno, primila i više. Sada vjeruje da će pravda pobijediti i da će zlikovci, Cohen i Trump, sjediti u zatvoru jer su je pokušavali ušutkati s više od stotinu tisuća dolara da ne priča okolo kako je vrh Trumpova penisa poput neke nelijepe gljive. Priča sveamerička, jadna. Američki su filmovi, nekoć, dok je seks na filmu još bio dopušten, bili puni pohotnih senatora tajno snimljenih s prostitutkama na kokainu. Problemi počnu kad prostitutka umre ili pak umre senator, a tada na scenu stupa nepodmitljiv tužitelj ili inspektor pa kreće bitka za istinu.

Povijest se ponavlja

Koje nema. Senatori će uvijek ležati na kurvama, uvijek će biti kokaina, uvijek pornoindustrije i snalažljivih, prsatih dama koje će seks višestruko naplatiti jer odjednom se sve brojnija publika zanima za to koliko je Trump potrajao u krevetu. Dvije minute, dulje ili kraće. O tome će pisati knjige, davati intervjue, čak i kad budu podmićene da šute. Uvrijeđene što su uzele sto-dvjesto tisuća dolara, jer čista je istina iznad tih tričarija i njih to vrijeđa kao osobe. I nisu tu one ništa krive, primile su nečiju godišnju plaću u mutnim okolnostima, ali one su u toj stvari čiste. Rekla bi Stormy, jašu “Iskupljenje”. Američki moral, njihov “In God we trust” koji piše na dolaru, doista je iskovan u cirkuskom ogledalu. Svi izgledaju jadno i smiješno, i tužitelji i tuženi. I svi imaju jako puno para. Mačo-raspoloženja grade se golfom, drogom, hotelima, kasinima, prostitutkama, litrama žute boje za kosu i obrve. I kako to djeluje na geopolitičku sliku svijeta? Čovjek najružnije frizure na svijetu, pompozan, tašt, opremljen zlatnim i srebrnim tanjurima u svojim palačama, kralj neukusa, triput ženjen, vječno u lovu u mutnom, možda završi u zatvoru. Svojedobno je s tatinom lovom došao na Manhattan i sagradio nešto nebodera mitivši pritom gradonačelnika, no najviše se proslavio TV-showom u kojem je zapošljavao i otpuštao ljude, pretvorivši se u karikaturu sebe samoga, premda i nije drugo doli karikatura. No je li imalo slučajno što je skandal s prostitutkom izbio baš u trenutku kada je Trump svijetu objavio kako do ruske agresije na Ukrajinu sigurno ne bi došlo da je on ostao u Bijeloj kući te da bi već postojeći rat koji je odnio na desetke tisuća života i donio nezamisliva razaranja i užasne patnje mogao završiti u samo jednom danu, te se odlučio ponovno kandidirati za predsjednika Sjedinjenih Država, u čemu je dobio veliku potporu republikanaca.

Povećana potpora

No izgleda da su strelice uperene prema Donaldu Trumpu promašile metu jer mu afera nije baš pretjerano naštetila. Tako, prema anketama koje su provele agencije Reuters i Ipsos, Donaldu Trumpu je afera s prostitutkom Stormy samo poboljšala rejting koji mu je bio malo poljuljan, pa je oko četrdeset posto republikanaca reklo da će baš zbog orkestriranog napada na Trumpa glasati upravo za njega iako su prije imali drukčije mišljenje. Prije afere je za bivšeg američkog predsjednika mislilo glasati 48 posto republikanaca, dok mu je prošlog tjedna potporu odlučilo dati njih 58 posto, što je nevjerojatan skok od deset posto. Prema svemu sudeći, Trump će i biti kandidat republikanske stranke za američkog predsjednika jer mu glavni konkurent, guverner Floride Ron DeSantis, uživa potporu od samo 21 posto republikanaca. Kad je riječ o samoj istrazi vezanoj uz Trumpova plaćanja Stormy Daniels da šuti o njegovim izvanbračnim vezama, mišljenja Amerikanca su podijeljena, a čak 76 posto republikanaca smatra da pravosuđe i policija namjerno radi na stigmatizaciji Trumpa kako bi mu se onemogućilo da ponovno vodi državu, a isto mišljenje dijeli 34 posto ispitanika iz protivničke demokratske stranke, što je malo čudno s obzirom na to da su se gotovo svi demokrati nedavno izjašnjavali kao stopostotni mrzitelji Trumpa i svega onoga što on predstavlja, a da je čak trećina promijenila svoje mišljenje.

Jennifer Lopez, Sharon Stone i drugi slavni simpatizeri demokrata i bajdenoljupci zadovoljno će trljati ruke kada i ako Trump ode u buksu, nakon što mu presude sudac, tužitelj i porota demokrati, u procesu koji je sve, samo nije montiran. Stormy je žrtva i svetica, da se razumijemo, jer je Joe Biden i vladavina demokrata poput Kennedyja koji je bio ovisan o kurvama, alkoholu, drogama i praktički svemu i “bezgrešnog” Billa Clintona koji je bio ovisan o kurvama i ratovanju te Obame koji je pustio suzu nad time da svaki Amerikanac smije držati vatreno oružje u kući jer mu to omogućuje Ustav, najbolje što Amerika može ponuditi sebi – i svijetu.

Divna ponuda

Američki predsjednici koji ne umru prirodnom ili nasilnom smrću godinama nakon vladanja prebivaju na Elizejskim poljanama blagostanja, Obamini su zavladali streaming-servisima i drže predavanja o ljudskom dostojanstvu i ljudskim pravima za više stotina tisuća dolara po satu te objavljuju memoare za više milijuna dolara po nastavku. Bivša prva dama Michelle Obama ekspertica je samospoznaje i samopomoći. Još je Melania Trump ispala zapanjujuće šutljiva. Kao da je ikada bio problem što predsjednik i njegova žena zapravo “nemaju što reći”: oni su samo neki likovi koji su prebivali u Bijeloj kući, a predsjednik, kako god se zvao, svoja obećanja iz kampanje nije održao.









Čim si izabran za tu najveću službu, plaćaju te teškaši, njihov si čovjek, zalažeš se za njihove vrijednosti, demokrat, republikanac, svejedno. Tu je Donald Trump možda čak imao nešto malo autonomije. Ali, srednjostrujaški mediji – uvijek naprednomisleći, woke, LBTGQ, u trećoj ili četvrtoj feminističkoj revoluciji, za zelene politike, premda jedan tenk dnevno potroši više nego običan građanin cijelu godinu u autu, a na summite protiv onečišćenja zraka leti se privatnim avionima – nisu ga htjeli, pa nisu. Okej, Biden se tu i tamo izgubi u vlastitom vrtu, pa što. Mogla je Alisa u Zemlji čudesa, pa može i on. Bidenova vanjska politika otvoreno je agresivna, što višestruko koristi Americi, Europi baš i ne. Omraženi Trump, despot, iz nekog čudnog razloga kao da se radije mirio nego ratovao. Neke je ratove čak i prekinuo, baš poput krajnje omraženog republikanca koji je završio besmisleni rat u Vijetnamu Nixona, otjeranog s povijesne pozornice zbog neke grozne afere koju u beskrajno dosadnom filmu “Svi predsjednikovi ljudi” razotkrivaju Robert Redford i Dustin Hoffman. Biden je već u prvim danima mandata Putina, da bude jasno, prozvao “odurnim kriminalcem”.

Prekrasni uzori

Čovjek je karijerni diplomat, zna s riječima. Ne znači da je Putin zbog Bidena napao Ukrajinu, ali da Bidenova retorika nije bila ništa bolja od Putinove, također stoji. Istina je da ne znamo kako bi žuta papiga, naime Trump, odigrala kartu svjetskog rata, jer uza svu svoju odurnost, on je s drugim odurnim ljudima radije prijateljevao nego ratovao. Volio je kurve, ali i Berlusconija, Putina, Xija, Kim Jong-una i slične. S njima mu je bilo, kao u nekoj hašomanskoj distopiji, više do ljubavi nego do rata. Na kraju se možemo samo pitati ili s Lennonom zapjevati neki novi “Imagine”… Zamisli, bi li svijet bio bolje mjesto da Ameriku vodi satrap nakazne frizure umjesto da ga sveta Stormy, jašući Iskupljenje, tjera na sud?