‘VOLIO BIH BITI I S VUČIĆEM, ALI TO NE IDE!’ Milanović nazvao EU politiku ‘glupom’, pa usporedio mađarskog i srpskog predsjednika: ‘Orbanove vragolije su jedno…’

Autor: L.B.

Na otvorenju koprivničke osnovne škole, predsjednik Zoran Milanović je, odgovarajući na pitanja novinara o aktualnostima i problemima u državi i šire, govorio i o aferi ‘plin’ u INA-i, istaknuvši kako u pozadini cijele priče zasigurno stoji neki jači igrač.

Rekao je i kako sve strane imaju interes, a da je najteže članovima Uprave. “Vlada je vlasnik i predstavlja vlasnika u 41 posto. Što biste mogli iskamčiti da ste vi na Vladinom mjestu?”, upitao je Milanović.

A također je predsjednik otkrio i kako bi se snašao u aktualnostima koje tresu zemlju da je sada premijer te kako bi se postavio prema čelnicima susjednih zemalja.





‘Da sam premijer, pozvao bih Orbana na večeru’

Na tvrdnju da se s Orbanom nije razgovaralo o situaciji u INA-i, Milanović je rekao:

“Što da kažem?” Svukao se u mudante i došao na Jadran”, kazao je o mađarskom predsjedniku i dodao da mu je Orban rekao “više Balatona, manje Jadrana”.

“To mi je simpatično”, kazao je Milanović te dodao: “Da sam premijer, ja bih ga pozvao na večeru.”

‘Gledam što je u interesu Hrvatske, a ova glupa EU politika nije’

Predsjednik RH je otkrio i kako bi se postavio prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću te ga usporedio s Orbanom.

“Volio bih biti i s Vučićem, ali to ne ide. Orbanove vragolije su jedno, no on nikad nije držao hušnjaške govore i klevetao naš režim. To nije radio ni Dodik”, kazao je.

Kaže da je otvoreniji od Orbana po pitanju stanja u Ukrajini.









“Gledam što je u interesu Hrvatske, a ova glupa EU politika nije”, istaknuo je.