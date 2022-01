‘VOLIM SRBE, ALI NE MOGU ZAMISLITI PRIBOJ BEZ BOŠNJAKA’ Vučić otkrio što će biti s policajcima koji su pjevali četničke pjesme

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Priboj.

On je inicijalno došao u obilazak tvornice “Flex Academy d.o.o”, gdje su ga dočekali zaposleni i građani.

Nakon posjete tvornicama obratio se građanima povodom međunacionalnih tenzija.

“Samo zajednički i ujedinjeni možemo razviti zemlju. Svi koji su odgovorni bit će sankcionirani, odgovornost mora biti ključan princip. Moramo učiti djecu da možemo i moramo zajedno. Znam da može i mora bolje”, kazao je Vučić građanima.

“Godinu dana je sve mirno i onda u svakoj kavani tuča… Dajte ljudi da to prekinemo i lijepom rječju riješimo… Mi moramo živjeti zajedno… To nije bajka, to je stvaran život. Nikome ne može pripadati osim ljudima koji ovdje žive. Srbin sam i predsjednik i naravno da volim Srbe, ali ne mogu zamisliti Priboj bez Bošnjaka”, dodao je.

Vučić je stigao u Dom kulture gdje se sastao s predstavnicima lokalnih vlasti i vjerskih zajednica.

“Došao sam u Priboj u trenutku kada odnosi između Srba i Bošnjaka nisu na nivou na kojem bismo željeli da budu. Mogu osjetiti koliko je to duboko i koliko problema ima, iako bih volio da prošlost ostavimo u srcima, a rukama gradimo budućnost, znam da je to teško… Ludih i neodgovornih glava je mnogo više”, rekao je tijekom obraćanja u Domu kulture.

“Šutim, jer svaka riječ je dodavanje benzina na vatru”

“Došao sam ne zbog političkih poena, već da govorimo o odgovornosti nas Srba. Mislim da mi je to obaveza…Dajte da probamo oprostiti drugom ono što smo sebi već oprostili. Naslušao sam se priča da je svugdje mir, a onda izbiju problemi. Nemojmo ih gurati pod tepih. Napadaju me iz Sarajeva. Šutim, jer svaka riječ je dodavanje benzina na vatru”, objasnio je predsjednik Srbije.









“Vratite se realnom životu”

On je istaknuo da se ljudi trebaju ponašati s poštovanjem jedni prema drugima.

“Četnici, đikani, balije i tako dalje… Tu sreće nema, a to radimo svaki dan. Lijepo nam je to kad čujemo za nekog drugog, a ne za sebe. Moja molba je da se ljudi vrate realnom životu, a emocije stave na stranu. Lako je to potpaliti, ali teško umiriti”, kaže predsjednik Srbije.

“Za nas je Priboj ispit”

On je tijekom obraćanja rekao da će jedni govoriti da je popustljiv prema Bošnjacima, dok će drugi smatrati da “govori bajke”.

“Kao Srbin, bit ću oštriji prema Srbima, nego prema Bošnjacima”, objasnio je predsjednik Srbije.









On se osvrnuo na nedavne događaje i postupke policajaca koji su pjevali četničke pjesme. “Bit će kažnjeni i dobit će premještaj iz Priboja. Vodi se postupak protiv mladih koji su pjevali ‘Pucaj u džamiju’. Dobio sam odgovor od Srba da im je uzvraćeno gore…To mora prestati. Svi koji prijete da bi klali djecu ili pucali, završit će iza rešetaka”, objasnio je Vučić.