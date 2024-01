Vojska Srbije stvara novu ubojitu jedinicu, Vučić cvate: ‘Postajemo velesila regije’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u vojarni Topčider statičkom prikazu sredstava naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije. “Znam da je ovo sada nešto što svi žele kupiti. Stranci nisu glupi, svi traže trojku”, rekao je Vučić gledajući borbena vozila Vojske Srbije.

“Tenkovska smo velesila regije. Ovo sada drastično poboljšava naš položaj s tim vozilima, gdje smo imali veliki zaostatak”, dodao je. Obavijestio je da je naručena proizvodnja 80 “Lazara”, 112 “Miloša”, kao i da se očekuje dolazak važnog sustava iz Ruske Federacije za elektroničko ometanje.

Prilikom prikaza sredstava naoružanja i vojne opreme rekao je da su osigurana sredstva za 701 sustav naoružanja i da ostaje pronaći sredstva za još 853 sustava iz domaće industrije. Sve u svemu, čini se da Srbija ozbiljno ulaže u svoju vojsku i naoružanje.

Dronovi i nova jedinica

Rekao je da vjeruje da će do kraja godine Vojska Srbije moći nabaviti veliku količinu dronova-kamikaza koji će biti domaće proizvodnje. “Vjerujem da ćemo, u suradnji s brojnim poduzetnicima i domaćom pameti, moći do kraja godine pokazati veliku količinu dronova-kamikaza. Sve će biti domaće proizvodnje i to će predstavljati veliku prednost Srbije u odnosu na okolinu”, rekao je Vučić.

Dodao je da nabava novog oružja zahtijeva nove vojnike i novu obuku te rekao da će sada Vojska Srbije unutar oklopnih jedinica imati i nove jedinice koje će upravljati dronovima.

“Uvijek vam više ode na povećanje plaća, zato što to nije jednokratni trošak, ali ogroman novac nam odlazi na oružje i oruđe. Ovo je nama najvažniji sastanak u Vojsci Srbije, koji imamo jednom godišnje, gdje se bavimo situacijom i što bi trebalo učiniti u narednoj godini. Moramo strahovito ubrzati daljnje naoružavanje i jačati domaću industriju. Istovremeno, moramo imati bolju obuku, iako imamo više vojnika”, naveo je Vučić.









Zaključci sa sastanka

“Danas smo imali dobru raspravu kako unaprijediti kapacitete, zaključeno je da je Vojska Srbije održala i unaprijedila svoje operativne sposobnosti u prethodnim godinama, to smo skupo platili u financijama, a ove i sljedeće godine ćemo platiti još više, i u sve tvornice ćemo ulagati ogroman novac, u Batajnici, u Utvu, Momu, i u tehničko-remontne zavode u Čačku i Kragujevcu”, rekao je Vučić.

Predsjednik Vučić je ranije najavio da će 2024. biti godina u kojoj će se najviše do sada ulagati u vojnu opremu koja bi trebala stići do kraja 2026. godine, kao i da se priprema novi paket financijskih sredstava za tu svrhu.