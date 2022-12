‘VOJNA SILA JE RJEŠENJE!’ Analitičar ne vjeruje u slamku spasa koju Europa nudi BiH: ‘To bi utrlo puteve za normalan napredak zemlje’

Susjedna nam Bosna i Hercegovina nakon dugo godina statusa quo i političkih lutanja dolazi pred svojevrsno raskrižje koje će potencijalno napokon usmjeriti zemlju u jasnom, bilo kakvom, ali određenom smjeru.

BiH se još donedavno smještalo uz bok najzaostalijih i najtužnijih zemalja prema većini parametara, godinama se politički vrh međusobno optužuje i drži zemlju u svojevrsnom stanju pripravnosti čak i za oružane sukobe, a nacionalna i vjerska netrpeljivost između nečega što se smatra konstitutivnim narodima je ogromna.

A ti konstitutivni narodi kojima su prava zajamčena Daytonskim sporazumom potpisanim na današnji dan, 14.12. 1995. u Elizejskoj palači u Parizu, dio su zemlje koja bi 15.12. 2022. mogla dobiti kandidacijski status za Europsku uniju.





Svatko u svoj rog puše

Od predstavnika hrvatskog naroda javno se stalno spominju težnje prema Europskoj uniji i svojevrsnom Zapadu, bošnjački predstavnici to deklarativno podržavaju, a Milorad Dodik i njegovi iz Republike Srpske su uglavnom bili protivnici takve ideje.

Na papiru to i ne izgleda kao zamršena situacija i sve se većini međunarodnih partnera i arbitara čini lijepo, krasno i šareno, no mi s ovih prostora vrlo dobro znamo koliko je politička i društvena situacija u ‘zemlji krvi i meda’ kaotična i vrlo često bezizlazna.

I nakon svega što se od krvavog rata u toj zemlji pa do dana današnjeg, došao je trenutak koji će zaista dati kakav-takav okvir kojega će se morati držati državni vođe narednih godina, a i koji će uvelike odrediti daljnji tijek ponašanja velikih stranih sila koje su nadvile kandže nad BiH, bilo da se radilo o Rusiji i Republici Srpskoj ili Turskoj i arapskim zemljama nad Federacijom sa Sarajevskom prijestolnicom.

No, je li to ispravan put za državu, je li možda za preostale BiH Hrvate jedino rješenje sporazuma iz Daytona kao što zagovara i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, upitali smo nekoliko različitih poznavatelja situacija i stručnjaka.

Kamo će, ako neće tamo?

Politički analitičar i komentator Karlo Jurak rekao je za naš portal da u globalu to je dobar smjer za državu:

“Načelno gledajući, svakako bi bilo bolje da BiH uđe u EU, kao što su i još neke zemlje koje su “podijeljene” čak i više (poput npr. Cipra)”, smatra ovaj stručnjak, no ipak upozorava:









“Pitanje je ključno koliko bi to unutrašnjopolitičke tenzije možda čak i pogoršalo (prije nekoliko godina mislio bih da ne, sada više nisam siguran).

Općenito se, prije EU, treba BiH na međunarodnoj sceni koncentrirati na neku novu vrstu narodnog sporazuma, Dayton ne samo što je zastario nego je opće mjesto koje tumači svatko kako mu paše”, rekao je Jurak.

Gepolitički analitičar Branimir Vidmarović kao vrhunski poznavatelj međunarodnih odnosa istaknuo je probleme i prednosti ove potencijalne odluke:









“Davanje kandidacijskog statusa BiH je politički signal. To ne znači da je BiH spremna, ali to je u ovim uvjetima jedina valjana odluka. Ja sam očekivao da će onomad kad se status davao Ukrajini, već dati i Bosni.

NATO je moja sudbina

Sada to više nema veze s tehničkim uvjetima, to je signal politike. To je svakako dio rješenja, no to nije nikakav odgovor na Dayton.

Proces pristupanja EU bi značio da se Dayton mora pomaknuti sa statusa quo i da se nešto mora riješiti, a mislim da ni Srbi, ni Hrvati ni Bošnjaci nisu spremni na takav kompromis i većina građana ne želi EU”, rekao je.

Vidmarović rješenje ipak vidi negdje drugdje:

“Po meni je rješenje da BiH prvo uđe u NATO! Onda, nakon 15 godina da pristupi Uniji”, smatra analitičar i dodaje kako bi priključivanje Bosne i Hercegovini najjačoj vojnoj sili utrla puteve za normalan napredak zemlje i suživot napaćenih naroda.