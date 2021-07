‘USTAŠE U SRB NE MOGU, TAMO NEMA MJESTA ZA NJIH!’ PUPOVCU JE STVARNO DOSTA: ‘Želimo da se to čuje i da nismo sami u ovome’

Autor: D.V

Milorad Pupovac, čelni čovjek Srpskog narodnog vijeća, sazvao je izvanrednu konferenciju, a povod je bio, kako navodi, “nezapamćeno divljanje filoustaške stranke A-HSP Dražena Keleminca, koje već nekoliko dana uznemirava stanovnike Srba”.

“Svi ljudi u mjestu su u vrlo teškom psihičkom stanju. Već nekoliko dana u Srbu kod Gračaca svjedočimo neželjenim pozdravima koji veličaju ustaštvo”, rekla je na samom početku Aneta Vladimirov, voditeljica SNV-ovog odjela za kulturu.

Glavni tajnik Saša Milošević podsjetio je kako su protiv Kleminca podnijeli prijavu prije šest godina.

“Već godinama smo pod opsadom Dražena Keleminca i njegovih pravaša. 2015. godine smo tužili Keleminca zbog pozivanja na nasilje prema Pupovcu. Rekao mu je tada da će mu to biti posljednji posjet Srbu. Naša je odvjetnica na toj raspravi vidjela sutkinju kako sama raspravlja s okrivljenikom. Odvjetnici je sutkinja odbila dati zapisnik, a Keleminac je došao u majici Tito je zločinac što je kršenje kućnog reda”, podjsetio je Milošević.

‘Širi mržnju i negira genocid’

“Ove godine kao i ranijih godina, netko tko je osuđivan prekršajno i simboličkim kaznama, netko kome je zabranjeno zadržavanje oko spomenika žrtvama i ove godine aktivnije zastrašuje i vrijeđa žrtve i sjećanje na ustanak. I pritom potiče na mržnju te snima ljude neovlašteno i objavljuje snimke na Facebook stranici. Policija potom postupa prema nekome tko je dva puta potrubio nakon zabave, dok netko tko dolazi u ustaškoj majci i vrijeđa u dvorištu na nacionalnoj i drugoj osnovi ne postupa. Već peti dan kampira ispred stare zgrade policije bez dozvole. Mokri po javnoj površini. Pušta pse da po selu uznemiravaju životinje i ljude, a istovremeno to radi suprotno Zakonu o ugostiteljstvu”, navodi Pupovac.

“Ovo je ozbiljan propust onih koji trebaju štiti Zakon. Bilo da je riječ o policiji ili sudovima, koji ne vide razlog da mu zabrane prilazak Srbu, ali očito su imali potrebu kazniti dva dečka koji nemaju veze ni s ustaškom niti četničkom ideologijom. Baš nikakve. Za to što su popili, postoji postupak. A ne da ih drže od 3 ujutro do 5 popodne drugi dan u stanici. Dok onaj koji širi mržnju i negira genocid, taj može u istim majcama doći na sud u Gospiću. Što se nas tiče, ustaše u Srb ne mogu. Naći ćemo način”, poručio je Pupovac.

“Za ustaše u Srbu nema mjesta. Želimo da se to čuje i da nismo sami u ovome. Pročitao sam odredbe zakona koji bi mogao biti osnova za rješenje kada govorimo o boravku Keleminca u Srbu. Što se tiče ustaškog znamenja u Hrvatskoj, to je već dublji problem. Nije to problem samo ove koalicije, već bivših koalicija. Treba konačno smoći snage da se kaže što je to i koji je status toga u ovom društvu.

Jedan od razloga zašto se okupljamo u Srbu je i taj. Antifašizam koji to dopušta nije antifašizam u pravom smislu riječi. Želimo da se to čuje i da nismo sami u toj priči, taj ustanak nije bila samo gola obrana života srpskog naroda na tom prostoru, taj ustanak je bio početak u kojem su slogu u oružanom bratstvu našli Dalmatinci i Ličani, Hrvati i Srbi i stvorili slobodan teritorij na bosanskoj i hrvatskoj strani koji je trajao do kraja rata, uz povremene njemačke i ustaške ofenzive. Ali je trajao. Tu slobodu nijedan antifašistički pokret ne zapostavlja”, zaključuje.