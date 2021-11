VODITELJI HRT-a UMIRALI OD SMIJEHA! ‘Covid i gripa vode do Mirogoja’: Stigla isprika s televizije! ‘Reakcija nije bila profesionalna!’

Autor: N.K

HRT se ispričao zbog ponašanja voditelja Dobro jutro, Hrvatska koji su se smijali na izjavu Zvonimira Šostara, koji je rekao da kombinacija covida i gripe sigurno vodi do Mirogoja.

Odmah nakon izjave uslijedio je kadar voditelja koji se nisu uspijevali suzdržati od smijeha.

“Malo crnog humora, kad smo kod tog Mirogoja, i Nastavni zavod je na tom putu, hahahaha. Ali dobro, ovo je bila šala”, govorio je HRT-ov voditelj Ognjen Golubić kroz smijeh dok je njegova kolegica Maja Ciglenečki umirala od smijeha.

Isprika HRT-a

“Hrvatska televizija se ispričava gledateljima zbog neumjesnog komentara i neprimjerene reakcije voditelja Ognjena Golubića i Maje Ciglenečki u studiju jutrošnje emisije ‘Dobro jutro, Hrvatska’ nakon uključenja uživo Zvonimira Šostara i njegove rečenice da ‘Covid u kombinaciji s gripom vodi do Mirogoja’. Reakcija voditelja nije bila profesionalna s obzirom na trenutak i ozbiljnost situacije u kojoj se Hrvatska nalazi u borbi s covid-pandemijom”, stoji u priopćenju.

“Smijeh je bio kao neka vrsta obrane”

“I Maja i ja svjesni smo ozbiljnosti situacije po pitanju korone. Vjerujte, zadnje smo osobe koje bi se smijale bolesnim ljudima, kao i naporima koje svakodnevno ulažu naši liječnici. Evo, neki dan sam na novinarskom zadatku prošao kraj zagrebačke Zarazne bolnice i pomislio na sve to što se tamo zbiva. A nažalost, ne zbiva se ništa dobro”, rekao je za Jutarnji Golubić pa dodao da ni sam ne zna zašto mu se onda dogodio smijeh.

“Pretpostavljam da sam se nasmijao iskoristivši smijeh kao neku vrstu obrane od loših vijesti kojima smo svakoga dana bombardirani. No to nije opravdanje za to što sam se nasmijao. Jedino što sad mogu učiniti jest da se još jednom iskreno ispričam našim gledateljima”, rekao je.