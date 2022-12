‘VODA SE SLIJEVA, BUJICA JE VISOKO!’ Poplavile ulice u Vidovcima kod Požege. Zbog ugroze obiteljskih kuća, mještani Gučana srušili most

Autor: Dnevno.hr

Uslijed jake kiše i vremenskih neprilika, na području Vidovaca kraj Požege ponovno su poplavile ceste i dvorišta.

U selima požeškog kraja i ranijih godina stvarale su se jake bujične poplave i blatne bujice.

Županica Antonija Jozić te predstavnici Hrvatskih voda lani su obećali izgradnju osam retencija na području Požege koje bi riješile probleme s poplavom i bujicom.





“Šumari su posjekli stabla ma sjevernoj strani Požeška gore, voda se slijeva, usto je to zasićeno, sve što padne ulazi u korito. Bujica je visoko! Svi su na terenu, vodočuvari, rukovoditelj dionice, vatrogasci, 112, iz županije, postavljaju se preventivno vreće s pijeskom. Ali svi su na terenu i to na više mjesta. Problem su i propusti na cestama, vlasnici ne održavaju, nisu čisti, otvor je djelomično zatvoren i ne guta vodu. Što se retencija tiče, to je još u fazi projektiranja, ali radi se na tome. Još dvije godine sigurno do početka radova”, kazao je za N1 Miroslav Taborski, voditelj ispostave za mali sliv Orljava-Lonđa u Požegi.

Portal Požega.eu javlja da je državna cesta između Blacka i Viškovaca pod vodom zbog velikih oborina i nepročišćenih kanala.

Zbog izlijevanja vode i ugroze obiteljskih kuća, mještani Gučana srušili most

Kako piše Požeški.hr, teško je i u Gučanima, mjestu u Općini Brestovac, gdje godinama mještani muku muče s problemom mosta i potoka koji je prepun mulja i krša, no na njihove vapaje nitko od odgovornih nije se osvrtao.

Nakon današnjih obilnih padalina situacija je kulminirala, na inicijativu mještana odlučeno je da će srušiti most jer je voda od mosta bila onemogućena ići svojim tokom, nego se krenula izlijevati na obje strane iz korita što je počelo ozbiljnije ugrožavati obiteljske kuće.

Kako Požeški.hr most je srušen od stranke tvrtke Presoflex gradnja d.o.o. kako bi se voda mogla dalje nesmetano teći. Mještani se nadaju da će načelnik Općine Brestovac Zdravko Mandić čim prije reagirati i pomoći u gradnji novog, ali puno većeg mosta, kako se ovakve stvari više ne bi događale.

