Vođa Hezbollaha će danas održati govor: Gaza potpuno opkoljena, Blinken stigao u Izrael

Hrvatski državljani uspješno su prebačeni iz Gaze u Egipat, osim jedne žene koja je odlučila ostati zbog obiteljskih razloga.

Hezbolah je objavio da je izveo višestruke udare na položaje izraelske vojske, uključujući prvi s dronovima opremljenim eksplozivom, dok je Izrael pokrenuo zračne napade na južni Libanon. Izraelska vojska je rekla da je odgovorila na lansiranja iz Libanona zračnim napadima na ciljeve Hezbolaha tenkovskom i topničkom vatrom.

Na konferenciji za medije u Ženevi Tedros Adhanom je ponovno pozvao na humanitarnu pauzu u ratu Izraela i Hamasa kako bi se pomoglo tisućama ozlijeđenih. Ministarstvo zdravstva Gaze je objavilo da je do sada ubijen 9.061 Palestinac, uključujući 3.760 djece. Američki predsjednik Joe Biden traži humanitarni prekid u borbama.

Vođa Hezbollaha Sayyed Hassan Nasrallah trebao bi danas održati govor, što će biti njegovo prvo obraćanje od izbijanja sukoba između Izraela i Hamasa.

07: 50 IDF: Gaza je opkoljena!

Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) izvijestio je o najnovijoj situaciji na terenu.

Daniel Hagari je opet rekao da je IDF potpuno opkolio grad Gazu dodavši da je IDF posljednjih sati napadao Hamasove ispostave, sjedište i mjesta s kojih lansiraju. Također su identificirali eksplozive te ih onesposobili kako bi se trupe mogle slobodno kretati.

“IDF je uvijek imao prednost u borbama. Borimo se punom snagom kako bi se suočili s Hamasom”.

07:45 Vođa Hezbolaha će danas održati govor

U petak poslijepodne, glavni tajnik Hezbolaha Hassan Nasrallah danas bi trebao održati dugo očekivani govo. Šef utjecajne šiitske militantne skupine koju podupire Iran će se nakon nekoliko tjedana šutnje javiti iz Bejrura.

Hezbolah je u četvrtak priopćio da je u četvrtak navečer istovremeno napao 19 položaja u Izraelu.

Prema nekim procjenama, pod 7. listopada je poginulo oko 50 boraca Hezbollaha.

Američki glasnogovornik za nacionalnu sigurnost Kirby je komentirajući govor rekao da ne vjeruje da su još vidjeli ikakvu konkretnu naznaku da je Hezbollah spreman ići punom snagom.

“Vidjeti ćemo što ima za reći”, dodao je.

07:35 Blinken stigao u Izrael

Američki šef diplomacije Antony Blinken stigao je u Izrael, gdje će razgovarati s najvišim predstavnicima izraelskih vlasti, između ostaloga i s premijerom Benjaminom Netanyahuom. Očekuje se da će pozvati izraelsku vladu da pristane na pauze u borbama u Gazi.

Glasnogovornik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost John Kirby rekao je da SAD ne zagovara opći prekid vatre, već “privremenu, lokaliziranu” stanku.

Napuštajući Washington, Blinken je rekao da će tijekom posjeta Izraelu razgovarati o konkretnim koracima za smanjenje štete civilima u Gazi.

07:30 Izrael objavio snimku vojnika u Gazi

Izraelska vojska objavila je snimka razgovora vojnikom koji je, prema njegovim tvrdnjama, tijekom noći sudjelovao u sukobima s pripadnicima Hamasa tijekom noći. Vojnik navodi kako su hamasovci iskočili iz tunela te ispalili protuoklopne rakete na izraelske snage, pokušali se popeti na izraelsko oklopno vozila. Izraelski vojnici odgovorili su vatrom i usmjeravali su zrakoplove i topničke napade na hamasovce, ubili dio njih a dio natjerali u bijeg.

Soldiers from the Golani Brigade’s 13th Battalion and the Armored Corps’ 53rd Battalion clashed with multiple terrorist squads inside Gaza overnight.

The terrorists fired anti-tank missiles at the troops, activated a number of IEDs and attempted to climb onto one of the troop’s… pic.twitter.com/0hH6KzEvpO

— Israel Defense Forces (@IDF) November 3, 2023