VLASNIKE ELEKTRIČNIH VOZILA ČEKA HLADAN TUŠ! Iz HEP-a priopćili neugodne vijesti: Dok cijene goriva padaju, njih čeka poskupljenje

Autor: Dnevno.hr/F.A.

HEP je objavio da njihovu ELEN mrežu javnih punionica za eklektična vozila očekuje znatno poskupljenje.

Ovog ljeta, točnije od 1. lipnja pa sve do zadnjeg dana rujna gosti Hrvatske, kao i domaći vozači električnih automobila, na vlastitim će džepovima osjetiti poskupljenje kilovata energije za više od 25 posto.

ELEN drži više od trećine svih punionica za električne automobile u Hrvatskoj, a očekuje se da će putnici najviše koristiti one koje se nalaze na autocestama. Tako će prema izračunima najnježnija vožnja koja na 100 kilometara troši oko 20 kWh koštati vlasnike vozila koji koriste najbrže punionice 17,2 eura za tih prijeđenih 100 km.





Razlike u cijenama su priključcima nazivne snage do 22,1 kW, a to su oni najsporiji, cijena sa dosadašnjih 0,36 €/kWh skače na 0,45 €/kWh. Na onima nazivne snage od 22,2 kW do 50 kW iznosi umjesto dosadašnjih 0,46 €/kWh bit će 0,62 €/kWh. I na koncu, punjenje na priključcima nazivne snage iznad 50 kWh doseže iznos od 0,86 €/kWh, a ne kao izvansezonskih 0,66 €/kWh.

Usporedbe radi, vožnja automobila na fosilna goriva, iako štetna za naš planet, i dalje ostaje najekonomičniji oblik putovanja. Tako ispada da automobil koji troši 6 litara dizel goriva na 100 kilometara, prema ovoj računici prijeđe dvostruko više kilometara od električnog vozila.