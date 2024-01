Vlahović žestoko prozvao Grmoju, pale su teške riječi i optužbe: ‘Postoje lopovi koji kradu tuđi rad’

Autor: I.G.

Novinar Marin Vlahović, koji je nedavno bio glavni akter u aferi “Mreža”, komentirao je na Facebooku objavu saborskog zastupnika Mosta Nikole Grmoje o tome kako se u ponedjeljak u Saboru “sprema tiskovna konferencija za pamćenje”.

Naime, Grmoja je na Facebooku objavio kako planira otkriti da je Fabris Peruško protuzakonito pomagao Pavlu Vujnovcu da preuzme Fortenovu. Vlahović je optužio Grmoju da se koristi njegovim autorskim radom koji je prezentiran u emisijama “Kreatori istine” i “Istražitelj”. Tvrdi da su sva saznanja i dokumenti koje će Grmoja iznijeti na konferenciji bili pribavljeni određenim kanalima preko njega i njegovih suradnika.

Postoje lopovi koji otimaju javnu imovinu i novac, ali i oni koji kradu tuđi rad, otkrića, ideje i to ne radi toga da… Posted by Marin Vlahovic on Sunday, 7 January 2024

“Postoje lopovi koji otimaju javnu imovinu i novac, ali i oni koji kradu tuđi rad, otkrića, ideje i to ne radi toga da istinski nešto učine, već da dobiju na političkoj popularnosti i značaju. Ljudi koji kradu novac i ljudi koji kradu rezultate tuđeg rada, rizika i pameti, jednako su štetni za državu i društvo. Nikola Grmoja je za sutra bombastično najavio tiskovnu konferenciju u Saboru, na kojoj će navodno iznijeti informacije o tome kako je Fabris Peruško protuzakonito pomagao Pavi Vujnovcu da preuzme Fortenovu”, objavio je Vlahović i nadodao:

“Grmoja zna da je to otkriće moj autorski rad koji sam prezentirao, prvo u emisiji “Kreatori istine”, a onda u epizodi emisije “Istražitelj”, koja je i dalje dostupna na youtubeu. Sva saznanja i svi dokumenti, uključujući one iz Mađarske i koje je objavio Index, pribavljeni su određenim kanalima preko mene, odnosno mojih suradnika. Uostalom, Grmoja za ovu priču zna mjesecima, kao i za neke druge koje sam mu dao, međutim, on u tim predmetima nema ozbiljnih namjera”, poručio je Vlahović.









‘Opet pretenciozno prijeti istragama’

“Vidim da opet pretenciozno prijeti istragama i zatvorom, a kladim se da nije niti proučio sve dokumente i ugovore. Takva intelektualna lijenost, samohvala i nekorektan odnos prema ljudima, dakle svojatanje tuđih rezultata i zasluga, glavni je razlog zašto više, ni na koji način, ne surađujem s Mostom i nisam mislio taj odnos dalje komentirati, ali neću dopustiti da se na diletantski način koristi mojim radom. Za deset godina bavljenja politikom, osim galame, na žalost, nije proizveo ništa konstruktivno i sada sutra misli otkrivati aferu koju sam otkrio prije skoro godinu dana i za koju on sam zna barem pola godine. Blago rečeno, to je intelektualna krađa i jadno ponašanje”, objavio je Vlahović.









Podsjetimo, Grmoja je najavio kako će u ponedjeljak održati tiskovnu konferenciju u Saboru na kojoj planira iznijeti dokaze da je “Fabris Peruško oštetio Fortenovu u korist tajkuna Vujnovca i tako mu praktički omogućio preuzimanje kompanije”.

Sutra ću u Saboru na konferenciju za medije iznijeti saznanja i informacije o nizu teških kaznenih djela kojima je… Posted by Nikola Grmoja on Sunday, 7 January 2024

“Sjetimo se samo afere plin za cent u kojoj je Barbarićev HEP Vujnovcu po jedan cent prodavao plin kojeg su kupovali po 47 eura po megavatsatu. Informacije koje ću sutra iznijeti uzdrmat će političku scenu i javnost i kao i afera plin za cent obilježit će ovu godinu, a akteri te afere neće moći izbjeći kazneni progon!”, poručio je Grmoja.

Novinar Marin Vlahović našao se u centru pažnje kada je preko tjednika Nacional otkrio kako je Jurica Lovrinčević lokalnoj televiziji Mreža TV nudio zakup oglasnog prostora preko državnih institucija. Epilog te priče dogodio se kada je premijer Andrej Plenković smijenio sada već bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića.