Vlahović kod Bujanca iznio pikanterije o Grmoji: ‘Što će ti osobni trener? To znači da si lijen’

Autor: I.G.

Novinar Marin Vlahović, koji je nedavno bio glavni akter u aferi “Mreža”, u ponedjeljak je gostovao u TV emisiji Bujica kod voditelja Velimira Bujanca. Osvrnuo se na mnogo tema, a ponajviše je komentirao kako je došlo do otkrivanja informacija u toj aferi, koja je kulminirala kada je premijer Andrej Plenković smijenio sada već bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića.

“Ne znam što se počelo događati prije nego sam počeo razgovarati s Juricom Lovrinčevićem, ali znam da je suradnja između njega i Davora Filipovića trajala duže vrijeme”, rekao je Vlahović.

Voditelj ga je upitao koji bi bio motiv Lovrinčeviću i Filipoviću da potkopavaju premijera Andreja Plenkovića. “Grmoja se u jednom trenutku pokazao kao neka vrsta saveznika koji će udarati na suprotnu stranu, a to su osim Vlade i Plenkovića i gospodin Vujnovac i Radić. Ono što je mene smetalo je to što sam shvatio da imamo saveznika u državnim tijelima koji je voljan surađivati”, rekao je Vlahović.

‘Grmoja se pokazao kao saveznik’

“Lovrinčević je imao fiksaciju na Pavu Vujnovca. To je bilo problematično. Imao sam osjećaj da ga ništa drugo ne zanima osim njega. On je zvučno ime”, rekao je Vlahović.

Rekao je kako smatra da Grmoja nije kompetentan davati bilo kakve informacije. “Iz mog iskustva s njim, on papagajski ponavlja ono što mu kažete. On ima dobru memoriju, ali analitički ne funkcionira na toj razini. Kada on i dobije neke informacije, on to ponavlja, a ne zna to dalje elaborirati i racionalizirati”, rekao je Vlahović.

Voditelj ga je upitao kako je došlo do korespodenciji između njih dvojice. “Ja sam mu za taj slučaj rekao prije više od pola godine, a dao sam mu i još neke slučajeve, a on nije učinio ništa”, rekao je Vlahović, a Bujanec ga je upitao zašto se u tim pričama ne spominju i ostali tajkuni.









O Grmojinom javnom nastupu: ‘Kakav osobni trener? Kome to treba?’

“Nije bitno kome činiš uslugu, već koliko glasno to može odjeknuti. Vujnovac je postao interesantan svim medijima u regiji i mnogi bi ga htjeli istraživati, a mnogi bi voljeli pridonijeti njegovom padu. Postalo je to kao neka igra. Ajmo uloviti Vujnovca”, rekao je Vlahović.









Između ostalog, dvojac se dotaknuo i Grmojinog javnog nastupa. Bujanec je Vlahovića upitao “zakaj on sad ide u teretanu? Jeste mu vi to rekli?”

“Nisam mu ja to rekao. Meni je to smiješno jer vidim jedan silan trud da bi se prezentirao kao nešto što nije. Prvo, što će ti osobni trener? Kakav osobni trener? Kome to treba? Oni su izrazito skupi, a čemu služe? Da ti netko govori da radiš sklekove? To meni sugerira da si lijen”, rekao je Vlahović.