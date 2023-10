Vlahov se ponovno javio iz Gaze i otkrio najveći problem: ‘Možda vam se to čini smiješno, ali…’

Autor: Dnevno.hr

Iako su sigurnosni izvori u Egiptu rekli da je postignut dogovor da se strancima omogući izlazak iz opkoljene palestinske enklave i dovoz humanitarne pomoći, Izrael je u ponedjeljak priopćio da u južnoj Gazi neće biti prekida vatre.

Naime, izraelsko bombardiranje Gaze kojom upravlja Hamas nastavljeno je tijekom noći, a stanovnici kažu da je to bio najteži udar do sada u devet dana sukoba. Izrael je objavio da zaustavlja bombardiranje na nekoliko sati samo na rutama evakuacije iz sjevernog dijela Pojasa Gaze prema jugu. No, dva egipatska sigurnosna izvora rekla su da je Izrael pristao zaustaviti svoje bombardiranje južnog dijela Gaze. Ti izvori očekuju da će se granični prijelaz Rafah koji je pod kontrolom Egipta ponovno otvoriti kako bi se vlasnicima stranih putovnica omogućio odlazak.





S novim vijestima iz Izraela oglasio se i HRT-ov Petar Vlahov.

‘Goriva ima za eventualno tri, četiri dana’

“Stanje u Gazi je stvarno alarmantno, ljudi koji su ostali žive na rubu egzistencije. Nema još vode iako su Izraelci obećali da će je pustiti jučer. Lijekovi i hrana pri kraju su zaliha, a najveći problem je kako puniti mobitele. Možda vam se to čini smiješno, ali ne možete izići, ne znate kada je koridor otvoren, što je s vašom obitelji, jesu li uspješno prešli granicu, ako nemate mobitel i telefonsku komunikaciju”, rekao je HRT-ov novinar.

Vlahov je dodao da se sada mobiteli pune na automobilske akumulatore, ali i tome će doći kraj.

“Ponestaje goriva, navodno ga ima za eventualno tri, maksimalno četiri dana”, zaključio je Vlahov.