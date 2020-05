VLADA ZAMAZALA OČI JAVNOSTI! Dragičević za Dnevno: ‘Javni natječaj za glavnog državnog odvjetnika bio je samo alibi!’

Autor: Dnevno V.K

Vlada je za novu šeficu Državnog odvjetništva odabrala Zlatu Hrvoj Šipek. O njenom izboru za Dnevno govorio je poznati hrvatski odvjetnik Mladen Dragičević koji je i sam bio kandidat za glavnog državnog odvjetnika o čemu smo prvi izvijestili. Poručio je kako sve kandidate, uključujući i Zlatu Hrvoj Šipek, smatra izvrsnim pravnicima, ali kritizirao je način na koji se proces odabira odvijao. Naime, pred Saborskim odborom, saslušana je samo Zlata Hrvoj Šipek dok ostali kandidati uopće nisu dobili ni šansu da se predstave Saborskom odboru, što znači da je Vlada unaprijed znala koga tamo želi vidjeti, a javni natječaj i poziv kandidatima bili su samo alibi ili dobra predstava za javnost da bi se vidjelo koliko smo transparentni.

Kada je izabrana za glavnu državnu odvjetnicu, do tada u javnosti nepoznata Zlata Hrvoj Šipek primila je kritike dijela kolega da se u svojoj dugoj karijeri nije bavila kaznenopravnim predmetima, već imovinsko pravnim odnosima, pa su tako pristizale ocjene o njezinim kompetencijama, a posebnu kontroverzu izazvala je činjenica da je uz svojoj prijavi istaknula kako joj je otac bio domobran i sudionik Križnog puta. Njen bivši konkurent i osoba koja se prva prijavila za ovu poziciju kada je natječaj izašao, Mladen Dragičević za Dnevno odgovara kako se ne bi pridružio takvim kritikama te je dapače pohvalio kompetencije nove glavne državne tužiteljice. ” Do sada su na čelu bili ljudi koji su se bavili kaznenopravnim odnosima, pa kakve rezultate imamo? Ona dolazi na čelo sustava koji se ne dijeli na kazneni i građanski. Što se tiče savjetnika na koje će se oslanjati- pa ovi što su se bavili kaznenim pravom oslanjali su se na savjetnike koji su se bavili građanskim pravom. Dolazi na čelo sustava koji nije isporučivao rezultate, a vodili su ga sve ljudi koji se se bavili kaznenopravnim odnosima”, govori nam Mladen Dragičević smatrajući da je njezin dosadašnji rad nikako ne diskvalificira za ovu uglednu poziciju.

“Pogledajte samo koliko traju ti postupci i kakvi su rezultati tih postupaka. Kolegica poznaje sustav i mogla bi donijeti neku razliku”, kaže nam Mladen Dragičević, ali ipak nadodaje kako bi da je na mjestu Vlade odabrao čovjeka koji jer radio izvan sustava kao što je on sam“.

Kada je riječ o kriterijima na temelju kojih su kandidati odabrani, istovremeno dolazimo i do problematičnog djela ove priče. Logično je da je odabir osobe za poziciju glavnog državnog odvjetnika politička odluka. Teško je to drugačije uopće izvesti, međutim, čemu javni natječaj, ako je Vlada unaprijed znala koga će odabrati? Naš sugovornik pita se kako su kandidati birani, kada nije bilo komparacije kadnidata?

“Žao mi je što saborski odbor nije iskoristio svoju mogućnost da pozove i sasluša sve kandidate da predstave svoj program. Ovako je saborski odbor odigrao alibi. Ispitivali su kandidatkinju koju je predložila Vlada, a njezin rad i reference nisu uspoređene s drugim kandidatima. Kako su mogli procijeniti tko je pravi izbor ako nisu saslušali i usporedili sve kandidate? Pravo je odbora da podrži bilo kojeg kandidata, ali po meni njihova je obaveza bila da čuju svakog kandidata”.

Mladen Dragičević nam kaže kako se ne bi složio da je cijeli slučaj farsa, ali smatra da proces odabira nije obavljen profesionalno. Ipak smatra da je unatoč tome napravljen veliki iskorak. “Činjenica da sam ja izašao kao kandidat, otvorila je prostor i drugima da svoje programe i reference dostave Povjerenstvu vlade. Ja sam na kraju zadovoljan jer smatram da je ovo ipak korak preme većem demokratskom standardu i vladivini prava. Međutim, s obzirom na to što se dogodilo, da sam na mjestu Vlade izabrao bi jednog kandidata, imenovao bih njega i ne bih uopće provodio nikakav natječaj. Drago mi je da smo imali priliku prijaviti se, ali čemu taj natječaj ako se unaprijed znalo tko će biti izabran? Ja isto smatram da je to jedna alibi priča. Natječaj je tekao dobro sve do trenutka kada saborski odbor nije razgovarao sa svim kandidatima. Kandidati su se trebali odboru predstavljati javno pred kamerama i onda ne bi bilo ovakvih nagađanja o tome što se dogodilo. Ovako nitko nema garanciju da su poštovani objektivni kriteriji.