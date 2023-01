VLADA PREKINULA ŠUTNJU! ‘Sakoman laže! Neprofesionalan je, zlonamjeran i neodgovoran…’

Autor: I.G.

Policija je nedavno demantirala izjave psihijatra Slavka Sakomana o tome kako su policajci šmrkali kokain u novogodišnjoj večeri, pa zatim uznemiravali njegovog pacijenta, no on i dalje ostaje pri svojoj priči te ide i korak dalje. Rekao je da je “jedan od policajaca sin ministra”. U međuvremenu se oglasila i Vlada.

Podsjetimo, Sakoman je uzburkao strasti u policiji kada je rekao da su dvojica policajaca tijekom intervencije u jednom stanu u Zagrebu na proslavi Nove godine zajedno s osobama koje su slavile konzumirale kokain, a da je treći policajac koji je bio s njima sin visokog državnog dužnosnika.

Policija je u četvrtak objavila da je provedena istraga te da je cijela priča izmišljena. Doktor Sakoman pak kaže da je razgovarao s majkom pacijenta, koja je također sva izvan sebe. I Sakoman i majka ostaju pri prvotnoj priči.





“Priveli su ga, odveli na policiju, kasnije su ga vratili u stan, on od onda leži, ne govori ništa. Iz izvješća policije se može iščitati da je on rekao da je cijelu priču izmislio da bi opravdao recidiv s kokainom. Što je glupo. Nema osnova, nema motiva za takav obrat. Ne znam je li rekao to pod pritiskom… Ne ulazim u to”, kazao je.

O cijelom slučaju oglasila se i Vlada:

“Radi se o neistinitim i neutemeljenim navodima g. Sakomana, za koje je i policija utvrdila da su netočne. Neprofesionalno je, zlonamjerno i neodgovorno od g. Sakomana da proziva i izlaže javno obitelji članova Vlade i hrvatsku policiju, očito s namjerom diskreditacije, koristeći se navodima koji su lažni”, poručili su iz Banskih dvora.