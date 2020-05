Vlada odlučila izaći ususret đacima jer ove godine nisu imali normalnu nastavu

Autor: Dnevno

Hrvatski učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola ne mogu pasti razred, čak i ako do kraja ove nastavne godine budu imali dvije ili više zaključenih jedinica. Ponavljača ne bi trebalo biti ni među starijim osnovnoškolcima i srednjoškolcima jer im je Vladinom Uredbom o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi znatno povećan broj izlazaka na popravne ispite i time povećana šansa da završe razred. Sve to kako bi se ublažile posljedice katastrofalne nastavne godine u kojoj je najprije izgubljeno 36 dana zbog štrajka nastavnika početkom godine, a onda i zbog pandemije kad su učenici nastavu slušali online, piše Večernji list.

“Uzimajući u obzir sve promjene koje je epidemija COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj prouzročila u odgojno-obrazovnom procesu, različito snalaženje učenika, učitelja i nastavnika u novonastalim okolnostima, Vlada Republike Hrvatske Uredbom proširuje krug učenika koji mogu na dopunsku nastavu i popravni rok kako bi im se pružila dodatna prilika za ispravljanje zaključenih ocjena nedovoljan (1) te omogućio prelazak u viši razred”, piše u Uredbi koju potpisuje premijer Andrej Plenković, a na prijedlog ministrice Blaženke Divjak. Takva odredba koja propisuje da učenik ne može pasti u razrednoj nastavi, već da se i s nedovoljnim uspjehom, odnosno zaključenim jedinicama, može upisati u viši razred vrijedi iznimno za ovu školsku godinu, no nije isključeno da postane obrazac ponovi li se slična situacija u obrazovnom sustavu.

Naime, do ove školske godine, učenici od I. do IV. razreda padali su razred ako su imali dvije ili više zaključenih jedinica. Takvih je učenika u razrednoj nastavi na razini cijele Hrvatske u školskoj godini 2017./2018. bilo 235, godinu poslije 208 učenika, a ove školske godine takva sudbina i etiketa ponavljača među učenicima razredne nastave mogla je pogoditi njih 188.