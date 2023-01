VLADA NE STRAHUJE OD TRGOVACA! Plenkovićeva inspekcijska metla ne staje: ‘Ako se pokrenu tužbe, sudovi će odraditi svoj posao’

Autor: I.G.

Oleg Butković, potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture, u četvrtak je najavio nastavak inspekcija cijena u trgovinama.

“Ništa se nije moglo dogoditi od 31. prosinca do 1. siječnja, odnosno do 10. siječnja, zbog čega bi se cijene digle za 20 ili više posto”, rekao je Butković nakon sjednice vlade te dodao da se to odnosi i na rast ulaznih troškova poslovanja.

Što se tiče najava nekih trgovaca o mogućim tužbama zbog kazni uslijed povećanja cijena, rekao je da će, dođe li do suda, “sud raditi svoj posao”. “Nama je jako bitno zaštititi građane”, rekao je Butković.





Novi rezultati

Komentirao je i navode da vlada prijeti praznom puškom te podatak da je 70 posto onih kod kojih je utvrđen rast cijena vratilo cijene te upitan očekuje li više, odgovorio je da “apsolutno” očekuje više. “Ovo je velik napredak i rezultat koji je prihvatljiv, ali očekujemo da se i drugi urazume i budu onakvi kakvi trebaju biti: realni i pošteni”, rekao je Butković.

Državni inspektorat (DIRH) u četvrtak je objavio da je 70 posto nadziranih subjekata kod kojih je utvrđeno povećanje cijena tijekom inspekcijskog nadzora, odnosno neposredno do okončanja nadzora, vratilo maloprodajne cijene na visinu maloprodajnih cijena na dan 31. prosinca 2022. godine.

DIRH je objavio i da je od 5. do 25. siječnja obavio 1458 nadzora, pri čemu je u 24,5 posto njih, izuzevši nadzore u kojima se činjenice još uvijek provjeravaju, utvrđeno neopravdano povećanje cijena nakon 31. prosinca 2022. godine.

Frizerka s kaznom od 3000 eura

Podsjetimo, državni inspektorat se nedavno pohvalio kako harače poduzetnike diljem Hrvatske. Tako su odlučili napraviti primjer od jedne frizerke, kojoj su poslali bijelu omotnicu s kaznom od 3000 eura. Odrezali su joj 1990,84 eura kazne kao pravnoj osobi, plus 1327,23 eura kao odgovornoj osobi.

Sabina je rekla da je ona vlasnica i ujedno jedina radnica istoimenog frizerskog salona u zagrebačkom Sigetu, pa bi sve trebala sama platiti.

Kako kažu državni inspektori, Sabina je kriva jer je povećala cijenu bojenja i frizure kratke kose i to za 0,45 posto. Bojanje kose, koje je koštalo 150 kuna, konvertirala je u 20 eura, a ne 19,91. Jako su joj zamjerili su što je i žensko šišanje koje je bilo 50 kuna (6,64 eura) konvertirala u sedam eura.