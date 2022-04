‘VLADA JE DONIJELA PROGRAM’ Piletić na prvom gostovanju kao ministar rekao da je on samo instrument koji provodi tu politiku

Autor: Dnevno.hr

Novi ministar rada Marin Piletić gostovao je u Dnevniku HTV-a te govorio o svojim prvim potezima.

“Ulazim u posao kao čelnik jedinice lokalne samouprave s tim ljudima na različitim projektima koristeći sredstva i prijavljujući na javne pozive koje je raspisivalo Ministarstvo rada. Tu smo uvijek bili u komunikaciji. U ministarstvu je tim vrlo dobro posložen. Oslanjat ću se na te ljude i na sustav koji funkcionira. Na sve izazove na koje budemo nailazili, dat ću sve od sebe da ih nadvladamo”, rekao je Piletić.

Tvrdi kako predizborna obećanja neće ostati samo na papiru. “Na korak smo do ostvarenja cilja povećanja zaposlenosti na 70%, povećanje prosječne plaće – 7600 kuna, sad smo negdje na 7400 kuna. Do minimalne plaće još dosta nedostaje. Dvaput godišnje ide usklađivanje minimalne plaće i u dogovoru s našim socijalnim parterima, poslodavcima i sindikatima, kao i u suradnji s drugim ministrima. Ne dajem ja garanciju, Vlada je donijela program. Ja sam ovdje samo instrument da tu politiku provedem”, dodao je novi ministar rada.

Želi ispuniti cilj

Kazao je i da je konkretan prijedlog u nacrtu za povećanje obiteljske mirovine, modaliteta korištenja osobne i obiteljske mirovine, kao i usklađenje mirovina.

“Želimo sad nakon ovih 5,35% doći do kraja mandata do povećanja od 10%. U razgovorima sa svim suradnicima koji su aktivno radili na tome, razgovoru s koalicijskim partnerom, uz podršku premijera, vjerujem da će cilj do 2024. biti u potpunosti ispunjen”, rekao je Piletić za HRT.