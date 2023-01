ZVONE TELEFONI: U Vladi spremaju krizni plan, branit će svojega šefa do posljednjeg ministra! ‘Može se ona prezivati Žalac, ali ne damo da ubode u kritičnu točku’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

I za vikend se nastavila drama zbog poruka između bivše ministrice europskih fondova Gabrijele Žalac i bivše državne tajnice Josipe Rimac u slučaju afere Software.

U porukama između ove dvije tada moćne HDZ-ovke spominje se famozni ‘AP’ što vrlo vjerojatno predstavlja premijera i stranačkog im šefa Andreja Plenkovića.

Zbog toga ovaj slučaj poprima novu dimenziju i pokazuje se kao potencijalno opasan po premijera te upućeni smatraju da bi ova afera mogla biti prva koja je naštetila Plenkovićevoj vladi jer ju dosad silni procesi za sumnju u korupciju i kriminal nisu niti okrznuli.





Krenulo je čuvanje imidža

Nakon duge šutnje i mozganja PR stručnjaka, Vlada je odgovorila na napise kako je sporni softver zbog čije nabavke bivšu ministricu Žalac čeka suđenje, 27. travnja 2017. prezentiran osobno premijeru Plenkoviću što baca zrno sumnje u premijera.

Vladin glasnogovornik Marko Milić priopćio je da je riječ o jednom u nizu mnogobrojnih radnih sastanaka s predstavnicima resora u Vladi, održanom na zahtjev tadašnje ministrice, a vezano uz bazu podataka za korištenje EU fondova.

“Premijer se očito o tome informirao, što nije sporno, jer i inače redovito komunicira o nizu tema s ministrima. No, niti on niti taj sastanak nisu imali nikakav utjecaj na odluke vezano uz softver ili uz odabir kompanije, što je jasno iz cjelokupnog procesa”, rekli su z Vlade.

Inače, radi se o softveru za kojega se govori da je vrijedna manje od tri milijuna nekadašnjih kuna, a kojega je bivša ministrica Žalac platila 12,9 milijuna kuna.

U spornim porukama se inače ove dvije nekadašnje Plenkovićeve važne karike dopisuju i čini se kako su bile sigurne da vladaju situacijom.

“…Ali gle.. Ovo će biti po mom…Što prije”, ističu tužitelji poruku Gabrijele Žalac poslanu Josipi Rimac, nekadašnjoj ‘kninskoj kraljici’ i gradonačelnici Knina.









Ona joj je prije toga napisala: “Srećiceeee.. Samo hrabro. Vidim da su i ovi u javnoj nabavi išli kontra…ako ti tamo nešto treba samo me zovi. Za tebe sve…pusaaa..”

“Hvala ti Josipa!” odgovara joj Žalac.

“Srećo šta god treba tu sam!!! … Pokazat ćemo im…”









Žalac: Koji su to smradexi! Treba im pokazat sa smiješkom na licu. A pravit se glupave.

Rimac: Da, da.. sve to Josipa prošla a i još prolazim.dhelom.

Žalac: Zabavljam se..Glupi su..Jer misle da smo mi..

Rimac: Pojma oni nemaju

Žalac: Ne. A misle da su Bogovi!

Zatim su spomenuli ‘AP’-a.

Josipa Rimac ako je vjerovati porukama objasnila je što je prolazila u Ministarstvu uprave kod tadašnjeg ministra Lovre Kuščevića: “Tako ti je Lovro mene dočekao… bacio me u zadnji ured na dnu hodnika izvan kabineta.. ali nakon misec dana kad je shvatio da mu mogu odradit više nego svi savjetnici i kabinet.. sad kao on bi da biram ured.. ja kažem meni tamo super.. Ej.. znanje mi ne može uzet niti jedan a ni mrežu poznanstava.”

Žalac: Svi su gadovi..E upravo to.

Rimac: Pitao me AP kako me je Lovre dočeka ja kažem sve ok to nije tvoja briga.

Žalac potom komentira kolege: Dok omi smisle mi gotove..dođi kod mene! Jebale bi im sve od reda…Ajooooj..Ju..I ju ju.. A fine.

Rimac: Ne bi AP pustio sad rošade.

Žalac: Pustio bi on pustio”, pisale su dvije HDZ-ovke između ostalog.

Uzbuna u središnjici

U subotu saznajemo da cijeli vikend zvone telefoni vladajućih te se vrši važna operacija zaštita premijera i spašavanja ugleda.

“Može se ona zvati Žalac, ali ne damo da nas ubode u kritičnu točku. Premijer nas sve godinama drži na okupu, bez njega nema stabilnosti. Njih dvije sad pokušavaju utopiti druge za svoje grijehe, neće uspjeti”, rekao nam je izvor iz stranke i dodao kako vjeruju da istraga neće otići predaleko te će stati na imenima koja su već pod istragom.

I zaista, kroz vikend počeli su se javljati i ministri koji staju iza svojega premijera.

“Pazite, premijer nije obuhvaćen nisi istragom niti optužnicom niti ispitan.

Nitko ne zna što se krije u privatnoj komunikaciji dviju osoba. Kažem, sasvim je svejedno tko je AP.

Kako je popodne potvrđeno iz vlade, sporni softver je prezentiran u vladi, nakon što je potpisan ugovor o nabavi, ali ta komunikacija između premijera i ministara o nekim bitnim i važnim pitanje je nešto što se događa”, rekao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica gostujući u središnjem dnevniku HRT-a.

Bilo kako bilo, saznajemo da će se početkom sljedećeg tjedna premijer suočiti s pitanjima javnosti urbi et orbi dati svoj stav oko slučaja koji ga je, čini se, političku stabilnost kojom se Plenković diči stavio na veliki test.