Vjetar stvara probleme vozačima: Na ovu dionicu autoceste mogu samo osobna vozila

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice je zbog vjetra otvorena samo za osobna vozila. Obilazak za ostala vozila je starom cestom kroz Gorski kotar, izvijestio je jutros Hrvatski autoklub (HAK).

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja, državnim cestama DC1 Vaganac-Ondić, DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo i na mostu Ston (DC674) vrijedi zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).





Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Mogući su odroni. Ponegdje ima i magle. U prekidu su pojedine trajektne, brodske i katamaranske linije.

Prilagodite brzinu i način vožnje

Na oprezu treba biti zbog uočenog psa na autocesti A4 Goričan-Zagreb kod čvora Breznički Hum.

Za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići; Stara cesta kroz Gorski kotar-DC3; Paški most; Pelješki most; Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Usporeno se vozi u zoni radova na državnoj cesti DC1 kod Tušilovića i Pojatnog, a na pojedinim prometnicama ograničenja su zbog vode na kolniku, odrona ili srušenih stabala.









Zbog održavanja testiranja rally automobila (WRC Croatia Rally) bit će 7 do 19 sati zatvorene ceste Jarče Polje-Beč-Bitorajci i Jarče Polje-Protulipa.

Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom čekanja su do 30 minuta.