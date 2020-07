VJERUJU MU BEZ ZADRŠKE! Za njih Plenković postaje novi Tuđman: ‘Ima sve poluge vlasti u rukama, ostaje još samo jedna stvar!’

Autor: Dnevno, pe

Andrej Plenković će uskoro postati novi/stari premijer Republike Hrvatske. U utorak je iz Bruxellesa donio 22 milijarde eura za oporavak od krize uzrokovane pandemijom koronavirusom, premoćno je s HDZ-om pobijedio na parlamentarnim izborima i riješio se svih kamenčića iz cipele poput Domovinskog pokreta i MOST-a…

Za njega najvažnije, u stranci se sada riješio i bilo kakve oporbe, Vaso Brkić je eliminiran, Kovač nije ušao u Sabor preferencijski i zadovoljit će se nekim stranačkim mrvicama uz zalog šutnje i poslušnosti prema predsjedniku stranke, nitko više ne smije propitkivati HDZ-ov smjer koji je prema Plenkovićevim rješenjima “suverenistički u centru”, a prema očima javnosti desni centar.

“Da je ponovljen sličan ili gori rezultat s europarlamentarnih i predsjedničkih izbora, Plenković bi bio ugrožen i ozbiljno bismo propitkivali smjer HDZ-a kojeg mu je Plenković zacrtao. S ovakvim maestralnim rezultatom, nemamo što više pitati i svi moramo vjerovati Andreju Plenkoviću”, rekao nam je naš izvor iz HDZ-a.

U HDZ-u su posebno “napaljeni” na milijarde koje je, prema njihovom viđenju situacije, sam Plenković u utorak donio iz Bruxellesa. “22 milijarde eura koje premijer donosi iz EU-a za oporavak od krize zbog pandemije najveći je državnički potez od osamostaljenja i Tuđmanovog oslobađanja teritorija”, smatra naš izvor blizak vrhušci HDZ-a.

PLENKOVIĆ KAO TUĐMAN

Povjerenje i ponos prema predsjedniku stranke takva je da ga u stranci sve više uspoređuju s prvim predsjednikom države doktorom Franjom Tuđmanom.

“Ako pogledate stav, državništvo, hrabrost. To je sve ono što je do sada pokazivao samo Franjo Tuđman, a sada u mirnodopskim vremenima to pokazuje gospodin Plenković. Ako malo bolje pogledate, on i fizički sve više slički našem Franji”, smatra naš izvor i dodaje da je još samo jedna stvar ostala da Plenković osvoji apsolutnu moć i prema njihovim željama krene u provođenje reformi.

“Ima sve poluge vlasti, sada se okreće lokalnim izborima i Zagrebu, nakon njih samo mu preostaje osvojiti Pantovčak”, zaključuje naš izvor iz HDZ-a.

Plenković je i u Bruxellesu samouvjereno i dosta hrabro izjavio pred europskim čelnicima da moraju pokazati hoće li biti “državnici, ili političari u prolazu”, a hoće li on zaista biti državnik na tragu Tuđmana, ili još jedan umiveni slatkorječivi političar u prolazu, vidjet ćemo uskoro…