‘VJERUJE DA IZA SVEGA STOJI JEDNA PROSTITUKA!’ Napadač slomljenog srca iz Sesveta pljačkao bogate: ‘Ludo se zaljubio u nju, izmuzla mu je hrpu novca’

Autor: Dnevno.hr

Stižu detalji o filmskom zločinu koji se dogodio u srijedu u ranim jutarnjim satima.

Podsjećamo, u Sesvetama je muškarac zapalio osobni automobil i ispalio više hitaca prema 56-godišnjaku, a kojem je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, a policija intenzivno traga za napadačem.

“U Sesvetama u Novoselskoj ulici, oko 3.20 sati, prema do sada prikupljenim informacijama, muškarac je zapalio osobni automobil i ispalio više hitaca prema 56-godišnjaku, kojemu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava”, priopćeno je iz Policijske uprave zagrebačke.





Namjera je bila jasna?

Policija sumnja na to da je muškarac kojeg intenzivno traži 53-godišnji Ivan B. On je stigao u Novoselsku ulicu naoružan vatrenim oružjem i kanticom s benzinom, vjerojatno s namjerom da zapali automobil ispred jedne obiteljske kuće. Na licu je imao masku.

Nakon što je zapucao prema obiteljskoj kući, iz kuće je istrčao 56-godišnjak. Čim ga je 53-godišnjak spazio, počeo je pucati prema njemu. 56-godišnjak se pokušao sakriti iza stupa i baciti nešto prema napadaču, no pogođen je s nekoliko metaka u predjelu ruku i trbuha. Naposljetku je uspio ući u kuću.

53-godišnjak je potom polio benzinom i zapalio plavi Audi, navodno u vlasništvu 28-godišnjakinje, parkiran ispred kuće.

Nakon toga je pobjegao i policija za njim i dalje traga, uključujući i specijalne jedinice policije.

A o kome se zapravo radi?

Naime, policija traga za napadačem, a radi se o čovjeku koji je provaljivao u kuće poznatih i bogatih. Pokušao je provaliti i bivšem premijeru Ivi Sanaderu.

53-godišnjaka Ivana B. terete za pokušaj ubojstva. Osumnjičenik je dobro poznat policiji koji je po Zagrebu od kraja 2012. pa gotovo do polovine 2013. provaljivao u kuće i vile bogatih.









Nanizao je 18 provala i 11 pokušaja provala. Među kućama u koje je pokušao provaliti je i ona Ive Sanadera. Na sudu se branio da je provaljivao jer je bio frustriran situacijom u društvu i ponašanjem bogatih pa ga lokalci smatraju hrvatskim Robin Hoodom.

Dobio je četiri godine zatvora.

“Iza svega stoji jedna prostitutka”

O svemu je za Jutarnji govorio i polubrat osumnjičenog.









“Policijski inspektor me nazvao oko 9 sati u srijedu. Tražio me informacije o bratu bez ulaženja u detalje, rekavši mi tek kako ga žele pronaći da se spriječi neki daljnji sukob. Ne znam ima li ta potraga veze s prijašnjim događajima. Ivanova slika s improviziranom tjeralicom osvanula je uzduž trase po autobusnim stajalištima od Graberja do Ivanić Grada. Pisalo je: ‘Mole se građani za pomoć!!! Traži se Ivan B. za pokušaj ubojstva i ostalih kriminalnih radnji. Javite na telefon xxx u PP. Slijedi novčana nagrada!‘ On vjeruje da iza toga stoji jedna prostitutka, koju je našao preko oglasnika i u koju se bio ludo zaljubio. Izmuzla mu je hrpu novca, nikad ju prebolio nije i htio ju je izvesti na pravi put. Patio je za njom i u zatvoru pa ju je nakon svega prijavio u nekoliko navrata policiji. Ni ona njemu nije ostala dužna. Prijavila ga je za nasilje”, kaže za Jutarnji list polubrat odbjeglog Ivana B. koji ga je zadnji puta vidio na Dan Općine Kloštar na koncertu Lidije Bačić.

Podsjećamo, ranjeni 56-godišnjak hospitaliziran je u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je podvrgnut operativnom zahvatu i nije u životnoj opasnosti.