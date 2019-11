VJEROUČITELJ DIRNUO TISUĆE LJUDI STATUSOM: ‘Ne date mi slobodu, ok. Ali molim vas, nemojte se bahatiti’

Autor: Dnevno

“Meni osobno nije do tih 300-njak kuna, niti će me to spasiti, niti ću bez toga propasti”, počeo je svoj status na Facebooku vjeroučitelj Ivan Pokupec s deset godina radnog staža u školi.

Njegov je status dirnuo više od 1.500 korisnika, a podijeljen je i u grupi Podrška roditelja nastavnicima u štrajku. Pokupec uz fotografiju svoje djece zapravo odgovara na i dalje brojne negativne reakcije roditelja koji ne razumiju zašto se zapravo štrajka ili štrajk ne odobravaju jer smatraju da su nastavnici i učitelji preplaćeni.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

Meni osobno nije do tih 300-njak kuna, niti će me to spasiti, niti ću bez toga propasti.

Ma nije mi ni do tog štrajka, gubim nastavu, male glave su zbunjene, sve se pretvara u kaos…





Ne date mi slobodu raditi kako želim. Ok.

Ne date mi opremu za rad. Ok.

Zatrpavate me administracijom. Ok

Zastrašujete me inspekcijama. Ok.

Uzeli ste mi svaku perspektivu za život nakon radnog vijeka. Ma o-k.

Ali, molim vas, nemojte se bahatiti.

Jer nemate pojma što znači uzvraćati zagrljaje prvašićima koji su ih željni jer je tata u Njemačkoj, Austriji, Irskoj… I nedostaje.

Nemate pojma što znači predavati o Majčinom danu, a dijete u razredu majke više nema zbog karcinoma.

Nemate pojma što znači skrivečki davati djetetu pecivo jer znaš da je gladno došlo u školu, a sram ga je pred razredom.

Nemate pojma što znači pokušati vratiti smisao u život silovane djevojčice u 4. razredu. Ili dječaka kojem je majka prostitutka, a otac svodnik. I niti jedno ne pita za njega.

Nemate pojma što znači uvjeravati drugašića da se ne mora bojati nakon što vam je prepričao da je gledao dok su mu kamatari prebijali tatu.

Naveo sam samo neke od primjera s kojima sam se susreo, a još nemam niti punih 10 godina staža. Preda mnom je još 30 godina, ako mi Bog da milosti i snage.

Uzmite što god vam drago. Meni su dovoljni njihovi crteži, trk prema meni u 8 ujutro, smijeh kada ozbiljnost sata prekinemo glupiranjem.

Ali nemojte se bahatiti. Jer štetu radite njima, ne meni. A ja sam njihov vjeroučitelj i štitit ću ih kao da su moji, životom. Jer jesu – svih 113, plus 2 kod kuće.