Vitez ide u boj s Milanovićem: Reiner jedini nije povezan ni s jednom istragom, aferom, pranjem novca, uhljebljenjem

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Dugo se u HDZ-u tražio idealan kandidat za predsjedničke izbore i netko tko bi na civiliziran način mogao konkurirati aktualnom predsjedniku, najpopularnijem političaru u državi – Zoranu Milanoviću.

U tom se kontekstu jedno vrijeme spominjao predsjednik Sabora Gordan Jandroković, no kako tvrde u stranci, on za takve ekshibicije nije previše zainteresiran.

Jandroković je, naime, sve sigurniji da bi ta bitka za njega bila unaprijed izgubljena, a iako nije previše impresioniran limitiranom i protokolarnom funkcijom predsjednika Sabora, njegove ambicije ne bi potpuno zadovoljila predsjednička, nego premijerska pozicija, koja bi mu, prema jednoj od verzija priče u HDZ-u, trebala pasti u krilo kada i ako se premijer Andrej Plenković odluči napustiti hrvatsku političku arenu te se okušati na nekoj od pozicija u Bruxellesu.





Reinerove prednosti

Kako Jandroković nije zainteresiran za predsjedničku kandidaturu, tako se u vladajućim redovima ponovno govori o izborima za Pantovčak, a među najbližim premijerovim suradnicima kao jedan od mogućih kandidata, ali i kao svojevrsno HDZ-ovo rješenje za ovu kandidaturu već se nekoliko tjedana spominje HDZ-ov doajen Željko Reiner, kojemu je sklon i Andrej Plenković.

Kako tvrde naši sugovornici iz HDZ-a, Reiner je prepoznatljiv, smiren, odmjeren, ljudima je simpatičan, blizak je sa svim strujama u HDZ-u, mogao bi okupiti birače njihove stranke, a uz to je umjeren, premda je ideološki prilično konzervativan, nikada nije djelovao zadrto. Sve su to, pita li se HDZ-ovce, ujedno i Reinerove prednosti u odnosu na predsjednika Milanovića koji je više od godinu dana po svim anketama najpopularniji političar u zemlji. Tom je Milanovićevu statusu nedvojbeno pridonijela napadačka retorika upućena premijeru Plenkoviću i dobrom dijelu HDZ-ovaca s kojima je predsjednik već neko vrijeme u svađi koja je nerijetko prelazila granice razumne i civilizirane političke komunikacije.

Od Reinera u kampanji, kada i ako do nje dođe, ne treba očekivati napadačku retoriku nalik na onu Milanovićevu, tumači naš sugovornik iz stranke te tvrdi da vladajućoj stranci baš to treba i biti u cilju. S obrazovanim i odmjerenim kandidatom izdići će se iznad Milanovićeve komunikacije i napada te pokazati da političke rasprave mogu biti argumentirane i smirene čak i onda kada se nekomu upućuju kritike. Reiner bi, kako se nadalje razglaba u vladajućoj stranci, trebao ogoliti Milanovićev kruti i teški karakter, a HDZ u njemu ima sve što je potrebno za predsjedničku poziciju. Akademik Reiner je naime obrazovan, na glasu je kao intelektualac, a velika mu je i važna prednost to što nije povezan ni s jednom istragom, aferom, pranjem novca ili pak uhljebljenjem.

Propusti i grijesi

Godinama je član HDZ-a, a korektno je surađivao i s Plenkovićevim prethodnikom Tomislavom Karamarkom pa dio naših sugovornika smatra da bi mogao privući i desno biračko tijelo, ali i ono s centra koje je sklono Plenkoviću i njegovoj politici. Za Reinerom se ne vuku repovi ni iz vremena kada je bio ministar zdravstva, a nije se kompromitirao ni kao višegodišnji ravnatelj Rebra, štoviše, on je svoju karijeru okrunio i članstvom u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Sve su to kvalitete viteza Reinera, no dio HDZ-ovaca baš od toga i strahuje te smatra kako na napadački nastrojenog Milanovića treba poslati istog takvog snažnog protukandidata koji će mu tijekom kampanje spočitavati sve njegove afere, propuste i grijehe, uz ostalo i proruske stavove, no takvog kandidata kao što je Milanović u vladajućim redovima nemaju niti se na političkoj sceni uopće nazire netko tko bi mu mogao na taj način konkurirati.

Znaju to vrlo dobro i u HDZ-u, u kojem pak navode kako se s Reinerom kao kandidatom barem ne bi osramotili kao što su se s Davorom Filipovićem sramotili tijekom prošle kampanje za lokalne izbore u Zagrebu. Osim toga, od Reinera se ne očekuju ni gafovi kakve je u svojoj posljednjoj kampanji za predsjedničke izbore nizala Kolinda Grabar Kitarović, što doista jest razlog za optimizam, no pitanje koje se nameće jest znači li takva kandidatura da su se HDZ-ovci već sada pomirili s porazom na predsjedničkim izborima i vodi li to k tomu da Milanović može biti siguran kako će državom kao predsjednik vladati još pet godina. Što god to značilo, Reiner se zasad spominje kao opcija koja bi barem donekle mogla parirati Milanoviću, u čijem su timu uvjereni u osvajanje drugog mandata, što i nije čudno kada se zna da se još ne nazire nitko tko bi mu mogao pomrsiti planove.

Odskočna daska

Moguće je da se Reiner doista za HDZ-ovce pokaže kao pogodak, što bi se moglo zaključiti i iz njegove bogate biografije u kojoj se navodi da je on političar, znanstvenik, profesor, liječnik, ali i pjesnik kojega šira javnost pamti kao ministra zdravstva i predsjednika Nacionalnog zdravstvenog vijeća. Reiner je inače rodom iz Požege, koju je napustio nakon završene osnovne škole kada se zaputio u Zagreb, gdje se školovao u Klasičnoj gimnaziji, a zatim i na Medicinskom fakultetu na kojem je doktorirao, a potom i specijalizirao internu medicinu u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu i Sveučilišnoj bolnici Eppendorf u Hamburgu. Postdoktorsko usavršavanje prošao je nakon specijalizacije interne medicine, zbog čega je boravio u Americi. Kada je o medicini riječ, Reiner je odskočnu dasku zasigurno imao i u vlastitoj obitelji jer je njegov otac Ivan bio sveučilišni profesor interne medicine, a majka Željka predstojnica klinike za dječje bolesti, zbog čega mu se još u djetinjstvu rodila ljubav prema medicini, koju je kasnije nadogradio i ljubavlju prema poeziji. Malo je poznato da su neke Reinerove pjesme uglazbili Ibrica Jusić i pokojni Arsen Dedić.









S početkom Domovinskog rata Reiner se dobrovoljno prijavio kao dio medicinskog tima u kojem je pomagao onima kojima je pomoć bila potrebna. O njegovu privatnom životu zna se da je u dugogodišnjem braku sa suprugom Eugenijom koja je također liječnica. S njom ima dvoje djece, sina Ivana i kćer Mariju, koja je baš poput oca članica HDZ-a, u kojem Reiner slovi i kao jedan od najimućnijih političara, što je vidljivo i iz njegove imovinske kartice.

Reiner i supruga u Zagrebu posjeduju kuću s okućnicom od 130 m2 vrijednu više od 250 tisuća eura, osim toga, on je vlasnik stana u Zagrebu od 109 m2 vrijednog više od 265 tisuća eura, supruga je također vlasnica stana u Zagrebu od stotinjak četvornih metara vrijednog 265.445 eura, a posjeduju i vikendicu na Korčuli od 150 m2 vrijednu gotovo 200 tisuća eura, kao i umjetnine vrijedne oko 13.200 eura. Reiner posjeduje i udio u PBZ fondu bondu vrijedan 125.828 eura, i udio u ZB bondu i ZB globalu vrijedan 38.000 eura, kao i dvije ušteđevine – prvu od 345.125 eura te drugu štednju od 82.734 eura.