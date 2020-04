Više od 8.000 zaraežnih u Srbiji, proglašen trodnevni policijski sat za prvosvibanjske praznike

Autor: Dnevno

Krizni stožer srbijanske vlade proglasilo je trodnevni policijski sat od 30. travnja do 4. svibnja. Koronavirusom u Srbiji dosad su zaražene ukupno 8.042 osobe, preminulo je 156, a izliječena su 1.182 pacijenta, navode iz Kriznog stožera.

U Srbiji je na snazi svakodnevni policijski sat od 18 do 5 sati ujutro, vikendom od petka u 18 sati do ponedjeljka u 5. Građani stariji od 65 godina, od ponedjeljka tijekom policijskog sata mogu izlaziti od 18 sati do jedan poslije ponoći, ali samo na sat vremena i najdalje 600 metara od svojih prebivališta.

Vlada Srbije i službeno je prihvatila odluku o policijskom satu uz prvosvibanjske praznike, pa će zabrana kretanja biti na snazi dan prije vikenda, točnije od četvrtka 30. travnja u 18 sati do ponedjeljka 4. svibnja u pet ujutro.

Za sada nema najave kada bi moglo biti ukinuto izvanredno stanje uvedeno 15. ožujka u cilju suzbijanja epidemije, a uz postupno ublažavanje mjera i otvaranje tržnica te pojedinih poduzetničkih i zanatskih djelatnosti, sugestija stručnjaka je da još nije vrijeme za otvaranje škola i vrtića.