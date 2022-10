‘VIŠE NE SLAVI PUTINA I NEPOBJEDIVU RUSKU VOJSKU!’ Raspudiću stigla poruka od Plenkovićevih udarnika: ‘Raspušenko je evoluirao, radi za Komšića’

Autor: N.K

Malo je takvih “ljubavi” kao one između dva put bivših partnera HDZ-a i Mosta.

U Hrvatskom saboru je u srijedu po premijeru i šefu HDZ-a Andreju Plenkoviću bez zadrške udario zastupnik iz Kluba Mosta Nino Raspudić.

“Jučer je došao do epohalnog otkrića, istaknuo je da oporba želi srušiti vlast, valjda bismo mu trebali služiti da ga tetošimo i da mu plješćemo. Govori o ispitivanjima oko Ine, rekao je da se radi o akciji prepoznatljivih aktera i da trebamo vidjeti koliko je ona unutarnja, a koliko vanjska. Hoće li tu istragu provesti neki HDZ-ov James Bond, primjerice kolega Habijan, koji je jučer precizirao kako sumnjiči oporbu da je na ruskom daljinskom upravljaču, ili će za istragu i progon oporbe koristiti državni represivni aparat. Na sve strane se bacaju spinovi, obećavaju fiktivne mrkve na dugom štapu kao Maksimirski stadion i nacionalni stadion.





Pobrojao im grijehe

Priznajem da sam dijelom pod ruskim utjecajem i to Gogolja ili Dostojevskog. Na Plenkovića je utjecao Brežnjev. Znanstvena literatura koju magistar Plenković citira počinje s Kardeljem. Konačno je to izvirilo iz njih, jednopartijski sistem izvire iz njih. U potrazi za stranim igračima trebali bi krenuti od koalicije. Najdraži koalicijski partner, Pupovac 2019. u Beogradu u delegaciji Srbije dočekuje Putina. O ministru vanjskih poslova, koji malo prije napada na Ukrajinu otkriva i ističe Lavrovljevu toplu pjesničku dušu, da i ne govorimo, kao ni o pozivu Putinu da posjeti Hrvatsku dok je agresija već visjela u zraku. A kako zaboraviti srdačna druženja bivše predsjednice s Putinom na svjetskom prvenstvu u Rusiji, četiri godine nakon aneksije Krima”, nabrojao je.

“Prema jednostavnoj Plenkovićevoj implikaciji, da ako netko šteti njegovoj vladi to je ruski igrač, proizlazi da su to ministri koji su morali odstupiti. Dio je to litanije kako su Rusi podvalili poštenim HDZ-ovcima”, rekao je i navodio poznate hrvatske afere.

“Ina, HEP, Slavonska banka, Fimi media, Planinska, INA-MOL, bojanje tunela, plinski biznis. Sve su to odradili Rusi prerušeni u HDZ-ovce. Perfidni ruski igrači ruše Vladu gurajući Zekanovića u sve medije, znaju da oporbi diže rejting, a srozava HDZ. Samo smrtni neprijatelji bi HDZ-u dali takvog medijskog odvjetnika. HDZ koristi tragediju ukrajinskog naroda da zadimi afere. Možda Plenković sam djeluje na daljinski upravljač pa prosuđuje da svi djeluju tako”, zaključio je Raspudić.

Nije trebalo dugo čekati da stigne odgovor od HDZ-ovaca pa su to učinili putem društvene mreže Facebook.

‘Raspušenko je evoluirao’

“Dobro je, Raspušenko je evoluirao i prihvatio, nadamo se iskreno, stajališta koja vlada ima od prvog dana. Sada ipak, poput nas, govori o tragediji ukrajinskog naroda, više ne optužuje Ukrajinu da je ‘izazvala Rusiju’, a Ukrajince da sami sebe ubijaju.









Više ne slavi Putina i ‘nepobjedivu rusku vojsku’, više ne opravdava aneksiju Krima. Još samo da prestane, po uzoru na svog idola s Pantovčaka, varati Hrvate u BiH dok kao klasični provokator radi za Komšića…”, napisali su na stranici HDZ-a

Podsjećamo, Plenković je u ponedjeljak izjavio da je oporba istragu o Ini iskoristila za igrokaz s ispitivanjem bivšeg šefa Janafa te da je to “orkestrirana operacija i akcija točno jasno vidljivih i prepoznatljivih aktera, samo moramo još vidjeti koliko je ona samo unutarnja, a koliko je i vanjska”, kao i da će se “to ispitati”.

Inače, prema javnosti dostupnim informacijama, kriminal u INA-i težak je milijardu kuna.