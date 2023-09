Više mu se ne da zarađivati 3000 eura mjesečno: Jandroković bi se mogao obogatiti ako ne postane premijer

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Ni na vlasti ni izvan vlasti, tako prema tvrdnjama upućenih HDZ-ovaca Gordan Jandroković gleda na svoju poziciju predsjednika Hrvatskog sabora. Premda bi uz predsjednika Vlade i Republike upravo pozicija predsjednika Sabora trebala biti jedna od najutjecajnijih u državi, Jandroković se uglavnom sveo na saborskog redara, što ne zadovoljava njegove apetite ni ogromne ambicije koje je po svemu sudeći srezao upravo premijer Andrej Plenković, zbog kojeg je Jandroković još prije nekoliko godina odlučio ostati u politici kada je postalo jasno da Tomislav Karamarko odlazi s čela HDZ-a.

Čim je Plenković potpuno zagospodario vladajućom strankom, uz asistenciju Vladimira Šeksa i ostalih savjetnika iz sjene, Jandrokovićev utjecaj u HDZ-ovoj hijerarhiji počeo je kopnjeti.

Tako je u fotelju glavnog tajnika vladajuće stranke zasjeo premijerov prijatelj iz djetinjstva Krunoslav Katičić, koji je Jandrokoviću oteo titulu glavnog kadrovika u javnim poduzećima i državnim tvrtkama, u kojima, doduše, još sjede Jandrokovićevi kadrovi, ali ne u onom omjeru kao prije Katičićeva dolaska. Katičić je, koristeći neupitnu potporu i povjerenje premijera Plenkovića, po HDZ-u počeo graditi svoju mrežu nastojeći oslabiti Jandrokovićev utjecaj u vladajućim redovima.





Izlazak iz sjene

Nije mu to, doduše, posve pošlo za rukom jer je Jandroković ipak igrač koji ima nešto više političkih utakmica u nogama, a ujedno ima i nevjerojatan instinkt za preživljavanje na ovoj turbulentnoj sceni.

Za razliku od Katičića, Gordan Jandroković prilično je duhovit i susretljiv tip, on je ujedno i zreo, prepoznatljiv političar kojega u stranačkim ograncima, ali i u državnim tvrtkama, doživljavaju ozbiljnije od glavnog tajnika HDZ-a koji je u stranku ušao pristajući biti u Plenkovićevoj sjeni.

Jandroković se možda nikada dosad nije gurao u prvi red, ali u sjeni nikada nije bio, on je i u ono famozno Sanaderovo vrijeme nastojao graditi vlastiti politički imidž, premda ga baš iz te faze prati nadimak Njonjo od kojega zazire. Prati ga iz te faze i etiketa mladog Sanaderova lava, premda će dobar dio HDZ-ovaca koji su se imali prilike susresti s predsjednikom Sabora reći kako je on to nadišao i kako je doista s vremenom postao političar koji bi mogao naslijediti premijera Plenkovića. Pitate li HDZ-ovce iz centra i s desnice tko bi bio idealan nasljednik premijera Plenkovića, u top pet kandidata zasigurno će ući Jandrokovićevo ime. I baš to i jest još jedan od pokazatelja Jandrokovićeve političke mudrosti.

Dok je Plenković potpuno marginalizirao takozvanu unutarstranačku desnicu, Jandroković je i s kolegama s tog krila stranke uspio ostati u korektnim odnosima. Nema sumnje da bi on i danas bez problema popio kavu s primjerice Milijanom Brkićem, a u isto vrijeme uspijeva održati imidž umjerenog konzervativca koji s vremena na vrijeme koketira s idejama s političkog centra, a onda opet uđe u obračun sa srpskom premijerkom Anom Brnabić hraneći na taj način i apetite onih na desnici koji bi od Plenkovića očekivali da srpskoj predsjednici Vlade očita bukvicu u trenutku kada sipa salve uvreda na račun naše zemlje.

Očekivanja koja ne ispunjava Plenković ispuni Jandroković, koji je u dobrim odnosima i s ministrom prometa Olegom Butkovićem i s utjecajnim osječkim gradonačelnikom Ivanom Radićem, ali i s ministrom policije Davorom Božinovićem. U nešto manje korektnim odnosima Jandroković je s utjecajnim županom Ivanom Anušićem, no izgleda da je on ionako odustao od svojih planova za nacionalnu političku karijeru. Od svojih planova zasad ne odustaje Jandroković, koji, doduše, nije prihvatio ponudu da svoju stranku predstavlja na predsjedničkim izborima u srazu sa Zoranom Milanovićem, ali ga je zato zaintrigirala ideja o preuzimanju premijerske pozicije.









Više opcija

Kako tvrde upućeni u HDZ-u, to i jest najvažnija funkcija u državi, koja bi zadovoljila Jandrokovićeve apetite, no izgleda da bi put do nje mogao biti težak, stoga se on odnedavno na sastancima s Božinovićem priprema za nekoliko scenarija. Opcija koja se dugo spominje u vladajućim redovima jest ona po kojoj bi Plenković svoje pozicije nakon parlamentarnih izbora, u dogovoru s HDZ-ovim kapitalcima, prepustio upravo Jandrokoviću kako bi on karijeru nastavio u Bruxellesu.

Po tom scenariju Plenković bi vladajuću stranku vodio i na europskim i na parlamentarnim izborima, a kada se europske fotelje počnu dijeliti, on bi objavio da se povlači i po Sanaderovu modelu svoje pozicije prepustio Jandrokoviću, kojemu bi takav razvoj situacije ujedno bio i idealan jer bi na taj način ispunio svoje ambicije a da se nikom relevantnom ne zamjeri.

Nije, međutim, onim HDZ-ovcima koji su prema toj tezi skeptični jasno zašto bi se Plenković znojio na dvojim izborima, a onda svoju fotelju prepustio Jandrokoviću, no oni koji su skloni toj tezi kažu da Plenković i prije odlaska u Bruxelles ovdje u Hrvatskoj na vodećim pozicijama mora ostaviti ljude na koje se može osloniti kako bi nesmetano gradio svoju europsku karijeru. Pitanje je, međutim, u kojoj je mjeri Jandroković osoba na koju se može osloniti s obzirom na to da se već neko vrijeme po HDZ-ovim kuloarima spominju njegovi navodni sastanci s Božinovićem.









Na tim sastancima navodno se traži model za Plenkovićevo rušenje i prije izbora, kako bi Jandroković bio siguran u preuzimanje premijerske pozicije, jer ovako postoji mogućnost da Plenković jednostavno odustane od odlaska u Bruxelles i da u skladu s najavama pojedinaca iz HDZ-a ipak ostane na čelu svoje treće vlade te da s te pozicije pokuša provesti ozbiljne i velike reforme koje je najavljivao i u ovom mandatu.

Kada odradi taj treći mandat, Plenković bi se, kažu neki u HDZ-u, mogao kandidirati i na predsjedničkim izborima. Dalekosežni su to planovi koji trenutno ne zvuče realno, ali u politici su sve opcije otvorene. Ne uspije li nakon ovih parlamentarnih izbora Jandroković ostvariti svoje ambicije, on je, tvrde oni koji ga dobro poznaju, spreman napustiti politiku i okrenuti se poduzetništvu.

Jasni uzori

Lako je moguće da se i on po uzoru na mnoge bivše političare i političarke, poput primjerice bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, okrene savjetovanju koje se pokazalo kao unosan biznis, što politika za Jandrokovića nije. On kao predsjednik Sabora trenutno zarađuje nešto više od tri tisuće eura, dok njegovi bivši kolege kao privatni poduzetnici ostvaruju respektabilne poslovne rezultate.

Tako je primjerice bivši ministar i nekadašnji predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak prošle godine preko svojih tvrtki ostvario prihode od nekoliko milijuna eura, tvrtka Milijana Brkića lani je ostvarila dobit od 285.600 eura, a ona bivše predsjednice u manje od dva mjeseca uprihodila je 28.400 eura te ostvarila dobit od 24.700 eura.

Riječ je, dakle, o biznisu koji je unosan i isplativ, a bivši političari zahvaljujući njemu zadržali su moć i utjecaj, no u medijima više nisu prisutni ni izbliza kao kad su gradili svoje političke karijere. Jednako tako, u Jandrokovićevu krugu smatra se kako ti ljudi imaju i nešto manje intenzivan tempo od njega koji se uz posao u Saboru stalno pojavljuje na kojekakvim događanjima diljem zemlje, što mu je postalo zamorno i iscrpljujuće, tim više što, s obzirom na trenutne odnose unutar HDZ-a i njegove trenutne odnose s Plenkovićem, nije siguran što ga čeka nakon što mu istekne mandat predsjednika Sabora. Sve su to razlozi zbog kojih Jandroković razmatra mogućnost povlačenja iz politike ako u njoj ne ostvari svoj ključni cilj, odnosno ako ne postane predsjednik Vlade.

Nije ovo, doduše, prvi put da Jandroković razmišlja o odlasku iz politike, on je o odlasku u privatni sektor razmišljao i u Karamarkovoj eri, kada je bio saborski zastupnik HDZ-a, što je svojedobno u svojim medijskim istupima potvrdio SDP-ov Ivan Račan, sin pokojnog Ivice Račana i blizak prijatelj aktualnog predsjednika Milanovića.

Prodavanje pameti

Kako je Račan svojedobno svjedočio, on i Jandroković neposredno nakon pada Tomislava Karamarka namjeravali su osnovati zajedničku tvrtku, a plan im je bio prodavati hrvatsku pamet u regiji. No onda je na velika vrata u HDZ ušao premijer Plenković, koji je Jandrokovića afirmirao u visokoj politici, i to baš onda kada je ovaj već uvelike kovao planove o nastavku karijere nakon politike.

Da je doista imao određene planove s mladim Račanom, potvrdio je i sam Jandroković, koji već neko vrijeme nije zadovoljan načinom na koji ga je u politici “afirmirao” premijer Plenković. Baš zbog toga, možda već nakon idućih parlamentarnih izbora odluči nastaviti tamo gdje je stao prije dolaska Andreja Plenkovića u hrvatsku politiku, od kojega je Jandroković po svemu sudeći očekivao mnogo više. Plenković nije ispunio njegova očekivanja, na što ga je svojedobno pokušavao i upozoriti, doduše, uglavnom kad je riječ o stranci i unutarstranačkim odnosima, ali Plenković nije netko tko dopušta bilo kakve sugestije pa je na tome sve stalo.