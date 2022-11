VIŠE DJEČAKA ZAVRŠILO NA HITNOJ ZBOG OZLIJEĐENIH INTIMNIH ORGANA! Horor u Osijeku: Djeca šute, a sumnja se na ovaj užas

Autor: Dnevno.hr

U proteklih nekoliko dana u KBC Osijek posjetio je veći broj dječaka s tzv. torzijom testisa, hitnom stanju koje je posljedica rotiranja testisa s prekidom dotoka krvi.

Iako djeca nisu htjela otkriti kako je došlo do ovog problema, Glas Slavonije piše da se radi o novom opasnom izazovu koji kola TikTokom.

Točnije, radi se o izazovu pod imenom “Hit Him in the Balls Challenge” što bismo mogli prevesti kao “Udari ga u testise”.





Doktor Dalibor Divković, voditelj Zavoda za dječju kirurgiju KBC-a Osijek, potvrdio je da je ovih dana zaprimljeno više maloljetnih pacijenata s ovim simptomom koji može dovesti do neplodnosti, ali i do uklanjanja testisa.

“U najtežem slučaju rezultat liječenja je uklanjanje takvog testisa”, rekao je Divković i naglasio kako on zasad nema saznanja da se kod djece koja su primljena u bolnicu radilo o ikakvom izazovu.