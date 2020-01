VIRUS IZ KINE STIGAO NA ZAPADNU OBALU SAD-a! Kakva će biti reakcija WHO-a?

Amerikancu koji se nedavno vratio s putovanja u Kinu dijagnosticiran je novi virus koji je izazvao epidemiju širom svijeta, javlja AP.

Muškarac u 30-ima se sredinom prošlog tjedna vratio u američki Seattle nakon putovanja u Wuhan, gdje je epidemija i započela. Kako piše AP, muškarac je zasad u dobrom stanju.

U nastojanju da zaustavi širenje novog korona virusa, Australija započinje s probirom putnika na letovima iz Wuhana, rekao je u utorak glavni medicinski službenik zemlje, iako vlasti upozoravaju da će epidemiju teško spriječiti.

Kineske vlasti potvrdile su da je više od 200 ljudi zaraženo korona virusom, koji uzrokuje vrstu upale pluća od koje su dosad umrle četiri osobe u gradu Wuhanu u središtu zemlje. Iz Wuhana se virus, koji se može prenositi sa čovjeka na čovjeka, proširio na više kineskih gradova, uključujući Peking i Šangaj, a prijavljen je i četvrti slučaj van granica Kine.

“Letovi iz Wuhana u Sydney održavaju se triput tjedno, a probir putnika počinje od četvrtka”, rekao je Brendan Murphy, glavni medicinski službenik australske vlade.

Putnici će dobiti informativni letak te će biti upitani imaju li temperaturu i sumnjaju li da bi mogli imati bolest.

Murphy ističe da ta mjera nudi samo ograničenu zaštitu. “Ne možete apsolutno spriječiti širenje bolesti u zemlju. Period inkubacije je vjerojatno tjedan dana. Riječ je o prepoznavanju osoba s visokim rizikom i osiguravanju da oni koji imaju visok rizik znaju o tome i znaju kako potražiti medicinsku pomoć”, rekao je.

Australija je ovu mjeru uvela zbog približavanja praznika kineske Nove godine kada stotine milijuna Kineza putuju kako unutar zemlje tako i u inozemstvo.

Unatoč povećanom riziku, Murphy je rekao da Australija neće skenirati putnike na povišenu temperaturu, kao mjeru opreza prethodno korištenu tijekom izbijanja teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS).

SARS je 2002./2003. ubio gotovo 800 ljudi diljem svijeta, a Murphy je rekao kako nedavni dokazi ukazuju na to da je skeniranje temperature tijela neučinkovito te je stvorilo lažni osjećaj sigurnosti.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) sazvala je za srijedu izvanredan sastanak na kojem će stručnjaci te organizacije ocijeniti treba li radi pojave novog virusa u Kini proglasiti međunarodno izvanredno stanje.

