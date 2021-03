VIKTOR ZNA ‘KAJ BI ON ŠTEL’: Vijećnik koji je raskrinkao HDZ-ovog zastupnika u aferi ‘Zagorska klet’ ide u utrku za gradonačelnika Oroslavja

Autor: Ines Brežnjak

Gradski vijećnik grada Oroslavja, Viktor Šimunić, danas je objavio svoju kandidaturu za gradonačelnika Oroslavja.

Šimunić je široj javnosti postao poznat u aferi “Zagorska klet”, kada ga je HDZ-ov Žarko Tušek nudio raznim pozicijama ne bi li se HDZ domogao vlasti, a nakon čega je smijenjen s mjesta predsjednika HDZ-a Krapinsko-zagorske županije.

U objavi svoje kandidature, Šimunić je istaknuo da se već neko vrijeme zalaže za promjene u sustavu lokalne samouprave, a zbog njegovih se istraživanja mijenjao i zakon.

Kaže da nije niti to “za hititi”, no da on svojem gradu može ponuditi puno više.

“Ja dobro znam kaj bi štel”

Kada ga se već pitalo, kaže da on “dobro zna kaj bi štel”, pa nastavlja nabrajati da želi javno dostupne i popisane potrebe građana, rješavanje istih po prioritetima.









Njegov plan je Oroslavje 2.0., odnosno grad koji neće biti “izlaz prema Njemačkoj ili Irskoj, već ulaz na kojem je stalno gužva”.

Šimunić kaže da je njegova vizija grada da “Oroslavje bude grad-primjer da se može i mora drugačije i bolje”.









Podsjećamo, Šimunić je nakon što je izbila ta velika afera dao intervju za portal Dnevno, u kojem je otkrio čime se bavi kada nije u politici. Ovaj gradski vijećnik, a sada kandidat za gradonačelnika otkrio nam je tada da su njegova velika strast putovanja, a putovao je čak i do ozloglašene Sjeverne Koreje.