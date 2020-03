VIKEND PROGNOZA: Čekaju nas nepovoljni vremenski uvijeti! Padat će i snijeg!

Autor: Dnevno

Današnji dan obilježit će promjenjivo vrijeme s izmjenama kišnih i sunčanih razdoblja. Na Jadranu će biti i obilnijih pljuskova s grmljavinom, a ponegdje u gorju padat će i snijeg. Nevolju će uzrokovati jako jugo mjestimice i olujno, a za vikend se očekuje također promjenjiv i relativno nepovoljno vrijeme.

u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti umjereno do znatno oblačno, uz povremenu kišu, te slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 4 °C, a najviša poslijepodnevna uglavnom 12 ili 13 °C.

Malo niža, ali i dalje za početak ožujka relativno visoka bit će u oblačnijoj i osobito prijepodne kišovitijoj središnjoj Hrvatskoj, gdje će zapuhati mjestimice umjeren sjeveroistočnjak.

U gorju će se još zadržati južni i jugozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu osobito u noći i ujutro često jako jugo, gdjekad i olujno, uz koje more prolazno može biti i jače valovito. Poslijepodne u smirivanju, uz slabiji jugozapadnjak. Kiša će biti česta, u mnogim mjestima i obilna, u obliku pljuskova s grmljavinom, a ponegdje u gorju bit će i snijega.

I u dalmatinskim planinama, uz granicu s Bosnom i Hercegovinom, vjerojatno će padati snijeg, a u nižim krajevima kiša, često i obilnija, uz grmljavinu. Nevolje će nekima u Dalmaciji stvarati i jako jugo, ponegdje i olujno, te valovito more, na otvorenome i jače valovito.

Podjednako valovito, vjetrovito i kišovito bit će i na jugu Hrvatske, i pritom relativno toplo, uz jutarnju temperaturu od 7 do 11 °C, te poslijepodnevnu oko 15 °C.

Za vikend smirivanje, ali i dalje ne sasvim stabilno

Do ponedjeljka će biti svježije, iako uz uglavnom više sunčanog vremena nego u petak, te za vikend u unutrašnjosti uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni. Povremene mjestimične kiše bit će u oblačniju subotu, kada je u gorju moguć i snijeg, te samo rijetko u ponedjeljak. Jutarnjeg mraza u nedjelju će biti uglavnom u zapadnim krajevima, a u ponedjeljak vjerojatno u većini kopnenog područja. Od utorka se povećava vjerojatnost za ponovni porast temperature, ali i povremenu kišu.

Na Jadranu će i u subotu biti česte kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, ali će se jugo zadržati samo na jugu. Sjevernije bura, osobito podno Velebita i s olujnim udarima. Od nedjelje većinom mirnije, stabilnije i sunčanije, samo ponegdje još uz malo kiše, u nedjelju vjerojatno na jugu Jadrana, a od ponedjeljka na sjevernom dijelu, gdje će ponovno zapuhati jugo.