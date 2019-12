VIGILARE: ‘ Ako ste mislili da su ‘sretni blagdani’ glup izraz, što tek reći za Podravku i njezinu “winter” Linoladu?

Autor: Dnevno

Udruga Vigilare prozvala je Podravku zbog njenog ‘zimskog ruha’ poznatog Linolada namaza, ali se požalila i da trgovački lanci ne čestitaju Božić, nego ‘blagdane’

“Vratimo Božić”, zavapili su iz Konzervativne udruge Vigilare na Facebooku. Ovog puta pobunili su se protiv Podravkine Linolade na kojoj piše “Merry Winter”.

“Ako ste mislili da su “sretni blagdani” glup izraz (umjesto Sretan Božić), što tek reći za Podravku i njezinu “winter” Linoladu? Prvo, zašto na engleskom, a još važnije: što znači Merry Winter? (ako već žele na engleskom, onda neka poruka za Podravku bude jasna: ‘Jesus is the reason for the season’) Roditelji nam već šalju pritužbe i pišu Podravki. Pišite i zovite i vi. Vratimo Božić!”, napisali su iz Udruge na Facebooku.

“Vigilare voli Došašće (Advent) i Božić. To je dio katoličke Hrvatske tako da očekujemo na javnim mjestima, u trgovinama i trgovačkim centrima da ove katoličke i kršćanske blagdane ističu jasno i glasno, a ne s nekakvim bezličnim, new age i sekularističkim izrazima kao sretan “xmas” i “blagdani” ili još najgore – “praznici”, napisali su na Facebooku.

Požalili su se i uoči blagdana Svih Svetih. Tada su im smetali slatkiši, šminka i kostimi povodom Noći vještica. Prema njihovu mišljenju, Lidl je promovirao kulturu smrti i kanibalizam.

“Reagirajmo na užasne boleštine za djecu koje promiče ovaj trgovački lanac: pijenje vampirske krvi, jedenje očiju i prstiju te čoko kostura u mrtvačkom lijesu, odijevanje djece u vampire i mrtvace. Zaustavimo zastrašivanje i traumatiziranje djece i suprotstavimo se poganizaciji Hrvatske. pošaljite svoje pritužbe i zgražanje na: [email protected]; [email protected]”, objavili su tada.