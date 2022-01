VIDOVIĆ KRIŠTO ŽELI ODGOVORE OD PLENKOVIĆA: ‘Ljudi nam odlaze zbog korupcije i povlaštenih za koje zakoni ne vrijede’

Autor: Dnevno.hr

Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto premijeru Andreju Plenkoviću uputila je još jedno zastupničko pitanje.

Kako se može zaključiti, potaknuta je društvenom nepravdom i korupcijom koja djeluje na nejednakosti pred zakonom te postojanje povlaštenih u društvu.

“Republika Hrvatska u posljednjih nekoliko godina doživjela je dramatično smanjivanje stanovništva zbog do sada neviđenog iseljavanja hrvatskih građana iz naše domovine. U svim znanstvenim analizama konstatira se da su glavni razlozi za napuštanje svoje domovine društvena nepravda i korupcija koje vladaju u Hrvatskoj. A društvena nepravda očituje se upravo na nejednakosti pred zakonom, što će reći, na postojanju povlaštenih u društvu za koje zakoni ne vrijede. Upravo državne vlasti generiraju takvo neprihvatljivo stanje tolerirajući rasipanje sredstava poreznih obveznika od strane samih državnih dužnosnika.

Grijeh vladajućih struktura u Hrvatskoj postaje veći ukoliko na javno objavljene zlouporabe državne vlasti ne primjenjuju zakone i ne reagiraju, to jest, ignoriraju dokumentirane zakonske prijestupe te počinitelje tih štetnih rabota nekažnjeno zadržavaju na odgovornim dužnostima”, piše Vidović Krišto i zatim premijera moli za odgovor na iduća pitanja.

Prvo, tvrdi da je Državni inspektorat unajmio uredske prostore veličine 1500m2 u centru Osijeka, kojih je vlasnik tvrtka Pavla Vujnovca, čija je tvrtka prije nekoliko godina kreditirala HDZ. Zanima ju koliko inspektorat plaća za najam, a istovremeno se na tržištu mogu unajmiti uredi po povoljnijoj cijeni.

Drugo, tvrdi da je Glavni državni inspektor Andrija Mikulić za vrijeme svojega mandata u Državnom inspektoratu (od 2004. do 2012. godine), kada je je bio pomoćnik Glavnog državnog inspektora, imao u vlasništvu kamenolom za kojega je bio nadležan njegov kum, s čijom je suprugom imao zajedničku tvrtku. Vidović Krišto to povezuje sa ‘sumnjivim aktivnostima’ te od Plenkovića traži objašnjenje za to imenovanje.