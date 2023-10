Vidović Krišto zastupnicu šokirala brutalnim napadom: ‘Vi to meni? Idem na Trg bana Jelačića i objesite me’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Jučer je tijekom sjednice o oporbenoj inicijativi za izglasavanje nepovjerenja ministru vanjskih poslova Gordanu Grliću Radmanu u Saboru bilo vatreno, a čak i kad se sabornica malo ispraznila, iskre nisu prestajale frcati,

Neočekivana i poprilično žestoka svađa odvila se između dvije zastupnice, Karoline Vidović Krišto i Zdravke Bušić, a prošla je sasvim ispod radara.





U pojedinačnoj raspravi je Karolina Vidović teško je optuživala Vladu, a posebno ministarstvo vanjskih poslova.

“Vanjska politika je uvijek odraz stanja u unutarnjoj politici, ministarstvo koje vodi Goran Grlić Radman je efikasno kao i država, neću otkriti toplu vodu kao kažem da je Hrvatska u organiziranom kaosu. Tko može objasniti da Hrvatska uvozi 70 posto rajčice? Iseljava nam stotine tisuća, a imamo brutalne afere koje se ne raspetljavaju. A Ministarstvo vanjskih poslova je korupcionaška platforma preko koje korupcionaške strukture djeci i rodbini osiguravaju lagodan život, bezbroj puta sam se morala sramiti zbog ponašanja naših diplomata, u svijetu je prepoznaju kao loše organiziraju. U diplomatskim predstavništvima se nitko ne javlja na telefon. Jedan europski diplomat me informirao da u okruženju Christiana Schmidta vlada opća konsternacija, on pokušava nametnuti pravednost u zamršenim odnosima u BIH, morao je konstatirati da Hrvati nemaju svoje predstavnike”, počela je saborska zastupnica, a onda nastavila s teškim optužbama, rekavši da ‘Plenković vodi veleizdajničku politiku’.

“Utjecaj Hrvatske u međunarodnim odnosima je manji od Moldavije. Niti jednu EU instituciju nismo doveli u Hrvatsku. Diplomacija treba zastupati gospodarske i političke interese Hrvatske, organizirano raditi za interese onih koji ih plaćaju, a to su građani, Redovito su hrvatske zastave u diplomatskim predstavništvima poderane i prljave. Grlić Radman je prirodni kontinuitet Kolinde Grabar Kitarović, Jandrokovića i Vesne Pusić, Hrvatska mora vratiti dostojanstvo državnim službenicima, diplomatima. Hrvatska ima tisuće sposobnijih od svih navedenih ministara, jedino imaju manu što nemaju komunistički background. Vrijeme je da uredimo domovinu, to ćemo kada moralno dubiozne potjeramo. Grlić Radman treba otići, ali nije alternativa ni Peđa Grbin. Vrijeme je da Hrvatskom krenu upravljati sposobni i moralni”, rekla je Vidović Krišto pa počela dobacivati HDZ-ovcima.

“Imate priliku replicirati nemojte mrmljati, to je dokaz vaše nesposobnosti i straha”.









Brutalan napad Vidović Krišto

Zdravka Bušić se javila kako bi joj odgovorila.

“Ne bih istim tonom kao vi, upozoravam vas, krivo ste rekli, nije Davor Butković nego Oleg. Nisam ljuta, govorim u dobroj vjeri prema vama s najboljom namjerom. U početku govora ste rekli da znate Schmidta, ali sutra ujutro vas pozivam, pođite sa mnom na konferenciju gdje će on biti nazočan, možete mu sva pitanja postaviti. Pođite sa mnom”, rekla joj je smireno i ljubazno Bušić, no nije bila spremna na bijes zastupnice Karoline Vidović Krišto koja je opet ustala.

“Dobro ste raspoloženi, ne sumnjam, Smijete se i rugate dok ugnjetavate hrvatskog čovjeka, Tjerate ljude iz ove zemlje, imate obraze poput đona. Hrvatska se guši u korupciji, jedna afera prekriva drugu. U kojoj državi živite? Stvarno mislite da niste odgovorni što štitite lopovluk, dolazi vrijeme polagana računa, budite svjesni, za koje Judine škude to radite? Što je vama?”, vikala je.









Bušić u šoku: Vi to meni? Objesite me!

Na to je Zdravka Bušić shvatila da je vrag odnio šalu i da se Vidović Krišto ne da smekšati. Blago rečeno, bila je šokirana.

“Ja doista nikad ne radim ovo, ali gospođo, jeste li to meni govorili? Nikad ovo nisam govorila, pa sram vas bilo”, rekla je i udarila o klupu. Nažalost, tu svađi nije bio kraj.

“Galama, primitivizam, vrijeđanje, neće vam pomoći, ja imam argumente, a vi ništa nemate za odgovoriti, argumenti s jedne strane, a vi kao bezumni s druge”, rekla joj je Vidović Krišto.

“Izazivam gospođu Krišto, mora mi odgovoriti, gdje sam ja to korumpirana, jedan jedini primjer! Idem na Trg bana Jelačića i objesite me, nećete mi to govoriti, ja vam tvrdim”, vikala je vidno potresena Bušić.

U sve se morao upetljati i predsjedavajući sjednicom, Ante Sanader, no Vidović Krišto je bilo teško obuzdati.

“Vaša korupcije je to što štitite lopovluk”, dobacivala je iz klupa iako je izgubila pravo govora.

Na kraju je u obranu stranačke kolegice ustao i HDZ-ovac Marko Pavić.

“Ovo je mučki napad. Ako je netko dao srce za Hrvatsku, svaku večer zvao Vukovar da dobije informacije koliko je ljudi poginulo, to je bila Zdravka. A vi se sramite da vrijeđate jednu takvu ženu”, očitao je bukvicu Vidović Krišto.