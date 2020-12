VIDOVIĆ KRIŠTO PISALA PLENKOVIĆU I MILANOVIĆU: Trideset godina od pada komunizma Hrvatska ima pravosuđe premreženo totalitarnim organizacijama

Saborska zastupnica Domovinskog pokreta Karolina Vidović Krišto uputila je poziv hrvatskim predsjednicima države i vlade, Zoranu Milanoviću i Andreju Plenkoviću, za hitnim djelovanjem u segmentu pravosuđa.

“Ovaj tjedan ponovno smo svjedočili vrijeđanju hrvatskih građana od strane pravosuđa, koje ti isti građani financiraju. Svi mi već 20 godina znamo da pravosuđe udara po građanima i sirotinji, a kad su u pitanju moćnici, onda uvijek nailazimo na opravdavanja, na izigravanje i egzotična tumačenja zakona, a rezultat je uvijek isti – moćnicima se ništa ne događa, ma koliki njihovi prijestupi bili. Sad imate tumačenja da moraju biti otisci prstiju na novčanicama i slične nebuloze. Slučajevi Nadana Vidoševića i Dragana Kovačevića u potpunosti su demaskirali hrvatsko pravosuđe. Kad je u pitanju poljoprivrednik koji vozi gnojivo na svoju njivu ili baka u Lici koja prodaje dvije litre rakije, onda je hrvatsko pravosuđe rigorozno i donosi drakonske kazne. Kada su u pitanju moćnici koji imaju kuće od 700 kvadrata u zagrebačkim elitnim četvrtima, s tajnim podrumima za skupocjene umjetnine, ili direktori javnih tvrtki, koji posjeduju devet nekretnina, onda pravosuđe nije slijepo na jedno oko, već nema ni vida, ni sluha, ni njuha.

Zahtijevam od predsjednika i premijera da odmah djeluju, jer je pravosuđe rak rana, a svi drugi problemi u Hrvatskoj su samo metastaze tog glavnog karcinoma. Od predsjednika i premijera tražim da odmah pokrenu razrješenje predsjednika Vrhovnog suda, Đure Sesse, te Glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj-Šipek, te istovremeno formiranje povjerenstva koje će odmah započeti s izradom zakona o državnom sudbenom vijeću i DORH-u. Taj novi zakon mora sadržavati obvezu utvrđivanja razmjera prihoda sa stvarnom imovinom svih pravosudnih dužnosnika, te isto tako, u pravosuđu ne će moći nitko obnašati dužnost tko je sudjelovao u totalitarnim organizacijama kao što su KPH, UDBA, KOS, itd.

Nakon trideset godina od pada komunizma Hrvatska još uvijek ima pravosuđe premreženo tim bivšim organizacijama, koje se usput i korumpiralo, a zbog tog i takvog pravosuđa imamo stanje kakvo imamo. Ovo sam pismo uputila na znanje i predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen. Razlog tomu je što su hrvatski građani – građani drugog reda u EU, i to zbog uvezanosti politike, medija i pravosuđa. Kao što sam to najavila u slučaju korupcije Krš-Pađene, ovime počinjem ostvarivati tu svoju najavu – a to je internacionalizacija problema kršenja Ustava i zakona od strane vladajućih moćnika, a sve na štetu hrvatskih građana.

S obzirom na to da pretpostavljam da će me režimski mediji i plaćeni komentatori optuživati da tužim Hrvatsku u inozemstvo, odmah im odgovaram da tužim lopove u Hrvatskoj, a ne svoju ljubljenu Hrvatsku, jer samo Hrvatska u kojoj funkcionira vladavina prava, i u kojoj su svi građani jednaki pred zakonom, može osigurati blagostanje i perspektivu. Na kraju godine 2020. smatram da je to najuzvišeniji cilj svakog hrvatskog domoljuba”, stoji u izjavi Vidović-Krišto.