Vidović Krišto otkrila koga zapravo podržava, ljudi u nevjerici: Željeli su zabraniti Thompsona

Autor: Ivana VIOLIĆ

Karolina Vidović Krišto otkrila je svoje europske uzore. Poljsku konzervativno-desnu stranku Pravo i Pravda usporedila je s HDZ-om, a Plenkovićevog prijatelja i miljenika Bruxellesa, Donalda Tuska, navela kao “pozitivan primjer” iako se zalaže za povećanja prava LGBT zajednice u Poljskoj, liberalizaciju pobačaja i otvaranje granica migrantima!

Šefici OIP-a ne smeta što u Golobovoj lijevoj slovenskoj Vladi sjede ministrice koje su podržale zabranu Thompsonovog koncerta u Mariboru i hrvatske komemoracije na Bleiburškom polju?!

S približavanjem izborne supergodine, sve je više pretendenata na dijelove biračkog kolača koji je na kraju 2023. po istraživanjima koja su objavile nacionalne televizije, više-manje već podijeljen između četiri političke stranke koje prelaze prag i cijelog niza manjih stranaka, čija se popularnost mjeri od nekoliko promila – do najviše jedan ili dva posto. HDZ je i dalje, po svim istraživanjima, najjača opcija s rasponom od 25 do najviše 29 posto, slijedi SDP koji je između 11 i 13 posto, a u stopu ga prati Domovinski pokret, koji je izbio na treće mjesto, dok je njihov lider, Ivan Penava, drugi na listi popularnosti, daleko ispred Peđe Grbina, pa su mnogi skloni povjerovati da je DP već sada, realno, druga politička opcija u zemlji. Slijede Most i Možemo sa sličnim rejtingom od 6 do 8 posto i osim njih – više nitko ne prelazi izborni prag.

Rušenje Janše pozitivno za šeficu OiP-a?!

Čelnica stranke OiP, Karolina Vidović Krišto, jedna je od brojnih političarki koja pretendira djelovati na centru i u prvi plan kampanje gura borbu protiv korupcije, uporno izbjegavajući tzv. ideološke teme i svjetonazorska pitanja. To je vidljivo iz većine njezinih objava na društvenim mrežama, a trend je potvrdio i zadnji istup, koji je imala na lokalnom Podcastu Radija Mrežnice u Dugoj Resi. Gospođa Vidović Krišto se ipak nešto diskretnije od Mostova bračnog para Raspudić, također odlučila za tzv. ideološki moratorij, ali ne po propalom mađarskom “svi protiv Orbana” modelu, već sljedeći primjere izbora u Poljskoj i Sloveniji, gdje su desno-konzervativne Vlade Mateusza Morawieckog i Janeza Janše srušene nakon ujedinjenja najrazličitijih političkih opcija i pod pokroviteljstvom Bruxellesa te raznih fondova, uključujući i sredstva Georga Sorosa.

U svom zadnjem istupu, Karolina Vidović Krišto nije samo uobičajeno izbjegavala odgovore na tzv. ideološka pitanja, već je pozivanjem na poljski i slovenski primjer, ipak dala naslutiti koji joj je politički smjer blizak i koji europski političari poželjno društvo u budućnosti…

Izabrala Tuska i Goloba

Mnoge će iznenaditi odabirom; Karolina Vidović Krišto izabrala je Slovenca Roberta Goloba i Poljaka Donalda Tuska! Odabir je, u najmanju ruku, zbunjujući za biračko tijelo na koje pretendira, a posebno za birače iz IX. izborne jedinice koji su je prije četiri godine izabrali u Hrvatski sabor, gdje je ušla s liste Domovinskog pokreta, dakle – čvrsto desne političke opcije.

“U Sloveniji se četiri mjeseca prije izbora osnovala stranka i osvojila je većinu na izborima,” pohvalila je Roberta Goloba i njegovo rušenje desno-konzervativnog Janeza Janše, Karolina Vidović Krišto, a korak dalje otišla je dijeleći komplimente Donaldu Tusku i napadajući konzervativno-desnu poljsku stranku Pravo i Pravda: “Vidjeli smo u Poljskoj da se dogodio veliki preokret i oni su imali jedan svoj HDZ, koji su srušili na izborima!”









Pohvalno o poljskom Plenkoviću

Vidović Krišto nimalo slučajno nije izabrala slovenski i poljski primjer, smatraju dobro upućeni analitičari koji je prate već godinama. Iako u razgovoru na Podcastu Mrežnica šefica OiB-a opet nije htjela govoriti o svjetonazoru, svjetonazor Poljaka Donalda Tuska nije niti napadala, a hvaleći novog poljskog premijera, zapravo je pohvalno govorila o poljskom Plenkoviću!

Tusk je za premijera u poljskom Sejmu potvrđen sa 248 glasova, dok je 201 zastupnik glasovao protiv. Čelnik je tzv. Građanske platforme i bivši predsjednik Europskog vijeća, izrazito probriselske orijentacije i blizak bivšoj njemačkoj kancelarki Angeli Merkel. Tuskovu platformu podržala je, pored ostalih – i poljska Nova ljevica – koja je po stavovima slična BenčićkinIm Možemo i Radničkoj fronti Katarine Peović. Uz Tuska je i Treći put, svojevrsna poljska varijante Grmojina Mosta.

Čelnici desno-konzervativne, bivše vladajuće poljske stranke Pravo i Pravda otvoreno su u kampanji optuživali Donalda Tuska da je “dio odnarođenog briselskog establishmenta”, a novi liberalno-lijevi premijer, koji je sada uzor Karolini Vidović Krišto, odlazio je redovito na Gay parade i kao jedan od prioriteta naveo borbu za povećanja prava LGBT zajednici u Poljskoj. Ta je prava, prema izvješćima Europskog parlamenta, ozbiljno narušila stranka koju je Vidović Krišto nazvala “poljskim HDZ-om”. Sam Tusk je tijekom predizborne kampanje, žestoko kritizirao i protumigrantsku politiku bivših poljskih desničarskih vlasti i najavio otvaranje granica u budućnosti pa bi zanimljivo bilo čuti što o tome misli Tuskova simpatizerka Karolina Vidović Krišto?!









Iz stranke Mateusza Morawieckog, na račun Tuska mogle su se čuti i optužbe da je “proruski orijentiran”, a u sklopu političkog saveza s Berlinom, za koji ga također optužuju, nastojat će kao novi premijer čak možda i osporiti zahtjev bivše desne Vlade za ratnom odštetom Poljacima, koju su pod vodstvom Prava i Pravde zatražili od Njemačke.

Ideološki moratorij

Pozivajući se na primjer Tuska, Karolina Vidović Krišto ostavlja nejasnoće i oko stava vezanog uz pobačaj, s obzirom na to da ga Tusk namjerava potpuno liberalizirati u Poljskoj, dok ga je bivša Vlada, koju šefica OiP-a kritizira, gotovo zabranila. Zanimljivo je da Tuskov izbor za premijera, osim Karoline Vidović Krišto, podržava i Seljačka stranka Poljske, nešto nalik Beljakovom HSS-u. Da to nije stara Seljačka stranka pokazao je i slučaj iz 2016. godine, kada su pojedini lokalni vijećnici seljaka bili bliži Tuskovoj ljevici nego Pravu i Pravdi, tijekom skandala koji je izazvao redatelj iz Hrvatske – Oliver Frljić.

Naime, kontroverzni Frljić je na lokalnom festivalu ‘Prapremier’ u poljskom Bydgoszczu, nastupio s “predstavom” u kojoj žena u hidžabu, na pozornici iz vagine vadi poljsku nacionalnu zastavu, a Isus silazi s križa i siluje je! Gradska vijećnica iz stranke Pravo i Pravda, čijem se porazu sada veseli Karolina Vidović Krišto, Grażyna Szabelska, protiv Olivera Frljića je podnijela kaznenu prijavu, zbog vrijeđanja nacionalnih simbola i vjerskih osjećaja Poljaka.

I pozivanjem na slovenski primjer Roberta Goloba, Karolina Vidović Krišto poprilično zbunjuje biračko tijelo koje ju je uvelo u Hrvatski sabor. Golobova nova Vlada izrazito je lijeve orijentacije, a sam slovenski premijer također je, baš kao i Poljak Tusk, vrlo blizak Andreju Plenkoviću. Mnogo bliži nego što je bio Janez Janša, unatoč zajedničkom članstvu HDZ-a i SDS-a u EPP-u. Tijekom zadnjeg posjeta Zagrebu, gdje se sastao s Plenkovićem, Golob je u svojoj delegaciji poveo i ministricu iz redova slovenskih Socijalnih demokrata, Tanju Fajon, koja je hrvatskoj javnosti od ranije poznata po zalaganju za zabranu koncerta Marka Perkovića Thompsona u Mariboru. S Golobom je u Vladi Republike Slovenije i Alenka Bratušek, nekadašnja premijerka i čelnica stranke vrlo slične OiP-u, Pozitivna Slovenije, koja je doslovce likovala kada je Hrvatima zabranjena komemoracija na Bleiburškom polju.

Napad na Damira Vanđelića

Slovenski primjer kao “pozitivan” Karolina Vidović Krišto navodi uz žestoki usporedni napad na Damira Vanđelića, utemeljitelja također centrističke stranke Republika, uz izjavu da se “iz starih ljudi stvaraju nove opcije”…

“Damir Vanđelić?! On je nova opcija?! Sjetite se njegovog obnavljanja Zagreba, ni jednu kuću obnovio nije,” izjavila je Vidović Krišto i dodala: “Jedino što je napravio, otvorio je PR ured!”

Gospođi Vidović Krišto čak su i njezini simpatizeri, čiji su komentari brisani na društvenim mrežama brzinom munje, zamjerili ovakav iznenađujući nasrtaj na Damira Vanđelića – i to iz tri razloga. Prvi se, kako kaže naš sugovornik, odnosi na ratni put i patnju koju je kao zatočenik srbijanskih koncentracijskih logora Vanđelić proživio na Banovini, u vrijeme kada je mlada Karolina maštala o manekenskoj karijeri i osvajanju modnih pista u Njemačkoj. Drugi, se odnosi na Vanđelićevo nesuglasje s premijerom Plenkovićem i otvoreni sukob zbog obnove i njezinog birokratskog usporavanja, što je i bio razlog za ostavku nesuđenog HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Zagreba. Treće i najvažnije; Karolina Vidović Krišto s jedne strane napada Vanđelića da je čovjek tzv. duboke države, a s druge kao “pozitivan primjer”, kojim je vođena njezina novonastala stranka, navodi Slovenca Roberta Goloba, a upravo je on na vlast došao kao proizvod “duboke države” u Deželi, gdje je to – po tvrdnjama bivšeg premijera Janeza Janše –oprobani, stari recept krugova oko Milana Kučana, velikog prijatelja bivšeg hrvatskog predsjednika Stipe Mesića i s njime povezanih tajkuna.

Tu je opet i poveznica s Donaldom Tuskom, kojeg Karolina Vidović Krišto glorificira, unatoč činjenici da je najavio zaustavljanje lustracijskih procesa do kojih je u poljskom pravosuđu došlo ponajprije zahvaljujući politici stranke Pravo i Pravda, koju šefica OiP-a blati i neutemeljeno uspoređuje s HDZ-om.

Tajkune, koji su zajednička poveznica Kučanovom i Mesićevom Golobu i Grmojinom i Troskotovom Mostu, Karolina Vidović Krišto već dulje vrijeme ne spominje. Jedan od njih je Branko Roglić, deklarirani sponzor Mosta, a drugi Emil Tedeschi, kojeg je gospođa vrlo često prozivala prije ulaska u Sabor, a onda se odjednom fokusirala isključivo na Vukovarca Pavu Vujnovca, slično kao i nezavisni zastupnik s liste Mosta – Miro Bulj.

Gdje su nestali Roglić i Tedeschi

Dok se mnogi pitaju, gdje su iz saborskih govora i žestokih antikorupcijskih istupa Karoline Vidović Krišto “nestali” hrvatski postkomunistički oligarsi Tedeschi i Roglić, šefica OiP-a s Radio Mrežnice šalje otvorene signale stranci koju su sponzorirali ili je još uvijek sponzoriraju. U čak nekoliko navrata, na Podcastu u Dugoj Resi, gospođa Vidović Krišto je Grmojino društvo ocijenila kao politički prihvatljivo, iako je bila i kritična, posebno prema propuštenim prilikama, okrivljujući za to vrh Mosta, točnije Božu Petrova, čijoj je kadrovskoj politici pripisala “grijehe” iz političke mladosti.

Komentirajući slučaj sad već bivšeg ministra Davora Filipovića, Karolina Vidović Krišto praktički ga je amnestirala za Aferu Mreža, ali i druge propuste njegova resora, iz čega bi se opet mogao iščitati rukopis Mosta. Za HEP je konstatirala da služi kao “platforma za zapošljavanje HDZ-ovaca i njihovih rođaka”, iako javnost zbunjuje činjenica da je upravo Karolina Vidović Krišto jedna od mnogih aktualnih političarki, koja nije radeći u realnom sektoru provela ni jedan dan. Nakon manekenske karijere u Njemačkoj, sletjela je na mode piste u Hrvatsku, da bi potom postala novinarka na HRT-u. Nakon burnog odlaska s Prisavlja i afere zbog dovođenja američke konzervativke Judith Reisman u Hrvatsku (iste one koju je Karolinin aktualni politički uzor, Donald Tusk, ismijavao u Poljskoj), sadašnja šefica stranke OiP radila je u HHO-u Ivana Zvonimira Čička, da bi na kraju ušla u politiku – i Hrvatski sabor. Slučajno ili ne, saborski Klub Domovinskog pokreta (stranku zahvaljujući kojoj je postala zastupnicom), napustila je baš u trenutku kada je njezin suprug napredovao u Ministarstvu obrane, u mandatu također bivšeg – Marija Banožića. Možda nije HEP, ali je MORH i nisu stričevi i nećaci, ali je – suprug.