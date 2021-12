VIDOVIĆ KRIŠTO NAJAVILA OSNIVANJE NOVE PLATFORME: ‘Desnica u Hrvatskoj ne postoji, pa i Tomašević je desničar!’

Autor: Daniel Radman

“Nije teško desnicu okupiti, nego održati na okupu“, rekao nam je u nedavnoj analizi politički analitičar i komunikacijski stručnjak Zoran Pucarić. Do izražaja to dolazi posebno ove jeseni, vidimo to i na primjeru referenduma.

Kad su skupljali potpise za referendum “Zaštitimo hrvatsku kunu” Hrvatski suverenisti nisu dobili podršku od njima srodnijih stranaka, u aktualnom skupljanju potpisa oko uvođenja covid-potvrda iza Mosta je tek stao Domovinski pokret…. Hrvoje Zekanović je u nedavnom istupu izračunao da su “desnije od HDZ-a” 24 saborska zastupnika, no daleko su od nekog zajedničkog bloka.

Za mišljenje o toj rascjepkanosti pitali smo i Karolinu Vidović Krišto koja se kao “solo igračica” drži u toj stranačkoj podjeli. No, prije nego svakog komentara nije prihvatila ovakvu definiciju. “Desnica u Hrvatskoj ne postoji”, rekla nam je Vidović Krišto, pa potom i pojasnila što želi reći.

“Tomašević je desničar, on štiti krupni kapital”

“Ako ćemo gledati po političkom usmjerenju, pitanje usmjerite Tomaševiću. On štiti krupni kapital, o kojoj desnici onda govorimo? Ako desnicu smatrate ono što je domoljubno, onda smo, valjda, svi desničari jer svaki Hrvat bi trebao voljeti svoju domovinu. Neće je mrziti?”, postavlja pitanja Vidović Krišto.

Onu Zekanovićevu tezu o 24 zastupnika “desnije od HDZ-a” ne prihvaća. “To su njegova mjerila”, reći će.

“Zato je bolje da pitanje o desnici postavite Tomaševiću. On je po tim političkim normama – desničar”, dodaje.

No, ionako ne smatra da je pitanje lijevo-desno krucijalno u hrvatskoj politici.

“Ono što mogu reći jest da radim na tome da osnujemo političku platformu koja će odgovoriti na krucijalno pitanje u Hrvatskoj, a ono je – pravo i pravda. Dakle, ključni problem su sve te oligarhske skupine koje rade na štetu hrvatske države. Njih trebamo maknuti s vlasti i s upravljačkih pozicija, deblokirati institucije i konačno uvesti reda u ovu državu”, mišljenja je.