Vidmarović naveo moguće krivce za napad u Rusiji: ‘Duboko u planinama postoje klanovi’

Snimke i fotografije pokazuju zastrašujuće trenutke koji su se u nedjelju odvili u ruskoj Republici Dagestanu. Islamistički teroristi izveli su napade u dva grada, Derbentu i Mahačkali.

Na snimkama se vidi kako se iz sinagoge u Derbentu diže buktinja i oblak dima, dok snimka snimljena s prozora zgrade u Mahačkali prikazuje neidentificirane ljude odjevene u crno kako pucaju na policijski automobil na ulici. Niti jedna grupa još nije preuzela odgovornost za napade.

Ovi napadi uslijedili su tri mjeseca nakon napada na glazbenu dvoranu Crocus City Hall u Moskvi, za koju je odgovornost preuzeo ISIS. U tom napadu život je izgubilo više od 140 osoba.

Russian Security Forces have successfully concluded their operation in Makhachkala, resulting in the liberation of 19 hostages from the Orthodox Church and the neutralization of 4 terrorists. #Russia #CounterTerrorism #HostageRescue #BreakingNews‌ https://t.co/7cNqysAl76 pic.twitter.com/b3be3jsUsU

— Breaking News (@TheNewsTrending) June 23, 2024