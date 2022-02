‘VIDJELI SMO DA MUŠKARCE IZVLAČE IZ AUTA’ Novinari zaglavili na ukrajinskoj granici, svjedoče što se zbiva

Autor: Dnevno.hr

Ekipa N1 Televizije i dalje pokušava napustiti Ukrajinu i ući u Poljsku, a reporterka Ana Mlinarić javlja kako im to još nije uspjelo.

Kako kaže. krenuli su jučer u 11 sati, a na područje graničnog prijelaza stigli su jutros u 11 sati.

“Četrdesetak kilometara pred sam granični prijelaz počinje ogromna kolona, brojni Ukrajinci potrpali su cijele obitelji u svoje automobile, neki su tu čak od četvrtka i zapravo već nekoliko dana žive u svojim automobilima čekajući ne bi li prešli u Poljsku koja je otvorila svoje granice za ukrajinske izbjeglice”, rekla je reporterka.

Dodaje, do same granice nisu mogli jer je njihov vozač Ukrajinac koji zbog opće mobilizacije ne smije prijeći granicu. Žene i mala djeca brže prelaze, no i oni čekaju, tu su i trudnice i male bebe, a vani je izuzetno hladno.

Zaista je nejasno zašto ukrajinske policija i vojska ovdje na granici tako ponašaju, kaže reporterka.

“Danas se pojavila spekulacija da bi do kraja dana Ukrajina mogla zatvoriti svoje granice. Naime, vidjeli smo na vlastite oči, dosta muškaraca ipak želi napustiti zemlju, vidjeli smo da su ih vadili iz automobila. U ovom trenu ispred sebe vdim granicu koja izgleda kao da je potpuno zatvorena”, ispričala je Mlinarić za N1.