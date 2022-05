‘VIDIO SAM BANDIĆA KAKO UMIRE, GLAVA MU JE PUKLA!’ Udovica u nevjerici, svjedok progovorio: ‘Sjeo sam pored nje i rekao tatica je umro’

Autor: N.K

Dragutin Ferenčak, jedna od najbližih osoba pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, poznat i kao “Bandićev šetač pasa”, progovorio je u emisiji Labirint o Bandićevoj posljednjoj večeri koja se pretvorila u pravu misteriju nakon što su svjedoci dali različite iskaze.

Njegova smrt bila je obavijeno velom tajni, a slučaj se pretvorio u pravi misterij nakon kontradiktornih izjava njemu bliskih ljudi. Sporno je bilo i mjesto na kojem je Bandić preminuo. Njegovi bliski suradnici tvrdili su da se radi o kući Sergija Ivanovića na Vrhovcu, no kasnije se doznalo da je Hitna pomoć poslana na adresu stana koji je koristila Bandićeva suradnica Natalija Prica.

Bandićeva supruga je rekla kako se nikad nisu svađali, niti imali probleme u bračnom odnosu, ali i da Milan kod kuće nije govorio o poslu. “Ne znam gdje je Milan bio te noći i ne zanima me. Nisam bila ljubomorna žena”, komentirala je nakon smrti njegova supruga.

Ferenčak je ipak odlučio podijeliti nekoliko interesantnih detalja s javnosti. Za HRT-ovu emisiju Labirint otkrio je da je bio te kobne večeri s Bandićem. Kaže kako je još oko Nove godine primijetio umor kod njega, a to jutro je u špeceraju obišao Dolac i sve koje je znao kao da je znao da će umrijeti pa se išao opraštati. “On je znao da će umrijeti, sa svima se pozdravljao”, rekao je Ferenčak.

“Rekao sam joj ‘tatica je umro'”

Ferenčak kaže kako je te večeri Bandić na večeri bio s još četvoricom ljudi. “Bili su nekakvi poslovni partneri, gospon Sergej i Gzim, ali ja sam vani sjedio, nisam bio s njima. Niti sam jeo niti pio”, rekao je.

“Bilo je blizu 12 sati navečer kad se dignuo i samo je zakoračio jednom nogom i pao dolje kao da ga je kamion pokupio, on je već u zraku bio mrtav. Glava mu je pukla otraga, ja sam skakao, nisam mogao doći sebi”, prisjećao se Ferenčak koji kaže da su pokojnog gradonačelnika tada odvezli na Sveti Duh gdje ga je zadnji puta vidio kad je doktor maknuo plahtu s njega.





“Kad sam ga pogledao, na lijevoj strani gdje mu je srce, to je bilo od tog udara srca ko ljuske od krokodila, sve je bilo popucano. Njemu se srce raspalo. Ja sam ga grlio i čak sam mu oči otvarao. ‘Tatica idemo doma, nemoj zajebavati, odi idemo doma, odi idemo doma’, a on niti A niti B”, prisjetio se Ferenčak na rubu suza.

Ističe kako mu je jako teško bilo tu vijest priopćiti njegovoj supruzi Vesni koja je spavala kada je on došao.

“Prvo sam ju pitao hoće li tabletu na što je rekla da neće, onda sam ju pitao hoće li vode i to je odbila. Sjeo sam pored nje i rekao joj ‘tatica je umro’. Ona je samo gledala i onda kad je to krenulo iz nje, bilo je prestrašno. Rudi je došao i kad sam mu rekao da je tatica umro, on se okrenuo i otišao između dva stolića i tamo je plakao. On je sve znao”, kaže Ferenčak.

“Netko tko mu nije prijatelj preuzeo je torbu”

Bliski prijatelj obitelji, Bandića je, kako tvrdi, upoznao još 1974. kada je on došao u Zagreb i od tada su prijatelji. Znao je sve o njegovom, ali i životu njegove obitelji. Kaže kako je pokojni gradonačelnik imao knjižicu u koju je zapisivao tko mu je dužan i koliko, vodio je evidenciju o svemu. Ta se knjižica, ističe, zajedno s novcem, kojeg je moglo biti oko 50-60 tisuća kuna, nalazila s njim, kao i neki vrijedni papiri.

Rekao je da je Bandić u torbi uvijek nosio oko 100 tisuća kuna.

Ispričao je i kako je odvjetnica imala punomoć da preuzme na Svetom duhu Bandićeve osobne stvari i robu. “Stvari su bile u vrećici, htjela je vidjeti što ima. Prvo kad je došla doma, rekla je teta Vesna nema ni kokaina ni viagre“, ispričao je Ferenčak.









Međutim, odmah nakon Bandićeve smrti, torba sa svim tim stvarima završila je u rukama nekog za koga Ferenčak tvrdi da mu nije prijatelj te da je Bandićev vozač odmah nakon njegove smrti tu torbu predao kome nije trebao.

Prisjetio se i sata kojega je Ćiro Blažević poklonio Bandiću, a čiji je prvotni vlasnik bio Josip Broz Tito. Naime, nakon Bandićeve smrti, Vesna Bandić je odlučila prodati taj sat te joj je urar za njega dao 11 tisuća kuna, da bi Ferenčaku kasnije Ćiro rekao kako je njegova vrijednost 60 tisuća eura.

Ferenčak je prozvao Bandićeve bivše savjetnike koji su bili uz njega i koristili beneficije, a kasnije su se maknuli od njegove obitelji. Kaže, ishodio je sve papire i platio sahranu sam.









“Narušavate moje već narušeno zdravlje”

Na istup Dragutina Ferenčaka reagirala je Bandićeva supruga Vesna pozvavši medije da prestanu sudjelovati u linču. Njezino priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Ovim putem molim sveopću hrvatsku javnost da mene i moju obitelj poštedi medijskog linča, posebice vas kao javni medij koji se treba voditi najvišim standardima profesionalnosti. Moj suprug, dugogodišnji gradonačelnik Grada Zagreba, gospodin Milan Bandić napustio nas je prije više od godinu dana. Niti za vrijeme njegova života, dok je obnašao jednu od najvažnijih funkcija u državi, nisam bila medijski eksponirana, isto tako to ne želim biti ni danas.

Ustupajući medijski prostor svima koji žele pljunuti na mog pokojnog supruga i ispunjavajući isti dezinformacijama narušavate moje već narušeno zdravlje, ali i kršite zakonske propise objavljujući neprovjerene ‘informacije’.

Što se tiče gospodina Dragutina Ferenčaka, želim mu sve najbolje. Godinama je pomagao oko našeg ljubimca Rudija i neizmjerno smo mu zahvalni na tome. On je to radio iz ljubavi, ali je za to dobivao i simboličnu novčanu naknadu bez koje je sada ostao. Žalosna sam što su se okolnosti promijenile i što više nema ni Rudija ni moga Milana, a to je rezultiralo time da naša suradnja završi”, stoji u priopćenju.

“Sada ga je gotovo proglasio kriminalcem”

“Gospodin Ferenčak nije bio poslovni partner moga supruga, nije s njim vodio razgovore izvan tema koje su se ticale našeg kućanstva (šetnje psa, prijevoza psa ili ponekad mene kod doktora, odlaska na plac i sl.) te nije pozvan optuživati i prozivati bilo koga u medijima.

Nažalost, on je posljednji od kojeg sam očekivala udarac i bacanje ljage na pokojnog supruga, kojega je za života gotivio i zdušno branio, a sada ga praktički proglasio kriminalcem.

Nisam sigurna je li on svjestan što radi i koji su njegovi motivi. Institucije su godinama provjeravale imovinu moga supruga, vjerujem da nikada nisu niti prestale, one neka sude meni i mojoj obitelji, a ne svaki prolaznik i svaki neovisni novinar.

Još jednom, apeliram da prestanete biti dio medijskog linča koji se posljednjih godina, a posebno posljednjih mjeseci provodi nad mojom obitelji i svima onima koji se nisu odrekli moga supruga”, stoji u priopćenju Vesne Bandić.