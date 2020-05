(VIDEO)Zaposlenica trgovine upozorila ga da mora nositi masku! On je napravio NAJODVRATNIJU stvar ikad

Policija iz Michigana uhitila je 68-godišnjeg muškarca nakon što je ušao u Dollar Tree trgovinu i obrisao lice s majicom od zasposlenice.

Naime, načelnik policije Jerry Nash rekao je kako je muškarac ušao u Dollar Tree trgovinu, oko 13.30, bez zaštitne maske koju je obavezno nositi zbog pandemije koronavirusa, piše CNN.

Snimke sigurnosnih kamera u trgovini koje je objavila policija pokazuju kako je obrisao lice u majicu zaposlenice. Prema navodima policije, zaposlenica je upozorila muškarca da mora nositi masku na licu ukoliko želi ostati u trgovini.

“Evo, ovo ću upotrijebiti kao masku”, odgovorio je muškarac prije nego što je obrisao nos i lice na njezinoj majici. Na majici je ostao trag sluzi iz njegova nosa.

Muškarac koji je identificiran kao Rex Howard Gomoll optužen je za napad i tjelesnu povredu zaposlenice Jessice Cooper.

“Can I go grocery shopping at all?” That’s what 68-year-old Rex Gomoll asked a judge after being charged with assault. He’s accused of wiping his nose and face on a Dollar Tree employee after she asked him to wear a mask. MORE: @FOX2News 5PM pic.twitter.com/isPWTVtInm

— Erika Erickson (@FOX2Erika) May 6, 2020