(VIDEO)Pogledajte spektakularan video rušenja vijadukta u Genovi

U šest sekundi kontroliranih eksplozija u petak su uništeni ostaci srušenog mosta u Genovi, čime se otvara put za podizanje novoga mosta koji će zamijeniti dotrajali vijadukt koji je popustio prošle godine pri čemu je poginulo 43 ljudi.

Eksplozivom su srušena dva tornja mosta Morandi uz vodene mlazove koji su prekrili više od 20.000 kubičnih metara željeza kako bi spriječili da grad progutaju visoki oblaci prašine.

Most se srušio 14. kolovoza 2018. za vrijeme jake kiše, pri čemu su deseci vozila pali s visine od 50 metara.

Vlada antiestablišmentskog pokreta 5-zvijezda i desničarske Lige žele brzu ponovnu izgradnju mosta. Čelnik 5-zvijezda Luigi di Maio i čelnik Lige Matteo Salvini, obojica zamjenici premijera, prisustvovali su uklanjanju ostataka mosta, nakon što je ministar za infrastrukturu Danilo Toninelli položio temeljni kamen za novi vijadukt ranije ovog tjedna. “Danas ne samo da je srušen stari most, već je počela priprema za novi”, rekao je Salvini. Ponovna izgradnja povjerena je talijanskim tvrtkama Salini Impregilo i Fincantieri.

Demo unit BLOW UP the rest of the collapsed Morandi Bridge in Genoa, #Italy, a year after it initially collapsed and killed 43 people pic.twitter.com/6OAPfB3wy1

— RT (@RT_com) 1. srpnja 2019.