(VIDEO)Boeing bez jednog kotača uspješno sletio u Tel Aviv!

Zračna luka Ben Gurion u Tel Avivu proglasila je stanje najviše uzbune zbog oštećenog Boeinga sa 152 ljudi koji je na kraju uspješno sletio u 15.25 sati po našem vremenu.

Prema zrakoplovu su odmah pojurili vatrogasci i hitne službe, a privremeno su obustavili sva polijetanja i slijetanja u zračnu luku.

Zrakoplov je pri slijetanju kočio pomoću motora kako bi se smanjio pritisak na kotače, javlja Times of Israel.



Kako javlja Times of Israel Boeing 737-400 koji je letio iz Kölna kružio je nad Sredozemnim morem kako bi potrošili gorivo.

Poletjeli su i izraelski F-16 vojni avioni koji su stigli do zrakoplova Electra Aira i potvrdili uoči slijetanja da se raspala jedna od stražnje dvije lijeve gume.

Ovo je prvi put u proteklih osam godina da su na toj zračnoj luci proglasili 3. razinu uzbune.

Video of the landing of Electra Airways LZ-EBA in Ben Gurion airport. All passengers and crews are well. Kudos to the pilots. 📹by Israeli airports Authority pic.twitter.com/C3ghCGpqjx

— Yonat Friling (@Foxyonat) 1 July 2019